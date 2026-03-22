Após ser detonada por recusar foto com fã, Drica Moraes comenta em perfil de fã, pede desculpas e se explica

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de março de 2026 às 13:00
Um vídeo em que Drica Moraes aparece recusando uma foto com um fã ganhou grande repercussão nas redes sociais neste sábado (21). A situação aconteceu na última quarta-feira (18), após um evento no Rio de Janeiro, e levou a artista a se pronunciar publicamente.
Na gravação, Drica é abordada por um homem que pede uma foto. Ela responde que não poderia parar naquele momento, explicando que estava tentando encontrar o carro por aplicativo. A atriz aparece descalça, com os sapatos nas mãos, enquanto se afasta.
Drica Moraes
O vídeo viralizou após ser publicado pelo próprio fã, que destacou que recebeu uma negativa, mas com explicação. Diante da repercussão, Drica comentou na postagem e detalhou o que havia acontecido.
Segundo a atriz, ela estava com os pés machucados por causa de uma sandália nova e precisou descer escadas a pé, o que agravou o desconforto. Além disso, afirmou que a amiga que a acompanhava já estava dentro do carro e que havia urgência na saída.
Drica também mencionou que a corrida havia sido solicitada para ajudar uma pessoa com problema no joelho, o que aumentou a pressa. Em tom bem-humorado, disse ainda que estava “altinha”, indicando que havia consumido bebida alcoólica durante o evento.
A atriz pediu desculpas ao fã e agradeceu o carinho, reforçando que a recusa não foi por falta de atenção, mas por conta da situação naquele momento.