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Após ser detonada por recusar foto com fã, Drica Moraes comenta em perfil de fã, pede desculpas e se explica

Atriz diz que estava com o pé machucado, com pressa para pegar Uber e sob efeito de álcool leve

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 13:00

Drica Moraes
Drica Moraes Crédito: Reprodução

Um vídeo em que Drica Moraes aparece recusando uma foto com um fã ganhou grande repercussão nas redes sociais neste sábado (21). A situação aconteceu na última quarta-feira (18), após um evento no Rio de Janeiro, e levou a artista a se pronunciar publicamente.

Na gravação, Drica é abordada por um homem que pede uma foto. Ela responde que não poderia parar naquele momento, explicando que estava tentando encontrar o carro por aplicativo. A atriz aparece descalça, com os sapatos nas mãos, enquanto se afasta.

Drica Moraes

Drica Moraes por Reprodução
Drica Moraes por Reprodução
Drica Moraes por Reprodução
Drica Moraes por Reprodução
Drica Moraes por Reprodução
Drica Moraes por Reprodução
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Drica Moraes por Reprodução

O vídeo viralizou após ser publicado pelo próprio fã, que destacou que recebeu uma negativa, mas com explicação. Diante da repercussão, Drica comentou na postagem e detalhou o que havia acontecido.

Segundo a atriz, ela estava com os pés machucados por causa de uma sandália nova e precisou descer escadas a pé, o que agravou o desconforto. Além disso, afirmou que a amiga que a acompanhava já estava dentro do carro e que havia urgência na saída.

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Drica também mencionou que a corrida havia sido solicitada para ajudar uma pessoa com problema no joelho, o que aumentou a pressa. Em tom bem-humorado, disse ainda que estava “altinha”, indicando que havia consumido bebida alcoólica durante o evento.

A atriz pediu desculpas ao fã e agradeceu o carinho, reforçando que a recusa não foi por falta de atenção, mas por conta da situação naquele momento.

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