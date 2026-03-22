VÍDEO

Após ser detonada por recusar foto com fã, Drica Moraes comenta em perfil de fã, pede desculpas e se explica

Atriz diz que estava com o pé machucado, com pressa para pegar Uber e sob efeito de álcool leve

Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 13:00

Drica Moraes Crédito: Reprodução

Um vídeo em que Drica Moraes aparece recusando uma foto com um fã ganhou grande repercussão nas redes sociais neste sábado (21). A situação aconteceu na última quarta-feira (18), após um evento no Rio de Janeiro, e levou a artista a se pronunciar publicamente.

Na gravação, Drica é abordada por um homem que pede uma foto. Ela responde que não poderia parar naquele momento, explicando que estava tentando encontrar o carro por aplicativo. A atriz aparece descalça, com os sapatos nas mãos, enquanto se afasta.

Drica Moraes 1 de 6

O vídeo viralizou após ser publicado pelo próprio fã, que destacou que recebeu uma negativa, mas com explicação. Diante da repercussão, Drica comentou na postagem e detalhou o que havia acontecido.

Segundo a atriz, ela estava com os pés machucados por causa de uma sandália nova e precisou descer escadas a pé, o que agravou o desconforto. Além disso, afirmou que a amiga que a acompanhava já estava dentro do carro e que havia urgência na saída.

Drica também mencionou que a corrida havia sido solicitada para ajudar uma pessoa com problema no joelho, o que aumentou a pressa. Em tom bem-humorado, disse ainda que estava “altinha”, indicando que havia consumido bebida alcoólica durante o evento.