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Touro, Virgem e Capricórnio veem os caminhos se abrirem através de novas ideias; networking será a chave para o sucesso esta semana (23 de março)

Saiba como transformar uma boa conversa em lucro real ainda hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:19

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada or IA

Se você trabalha com vendas, marketing, escrita ou qualquer forma de comunicação, considere esta segunda-feira o seu "dia de sorte". A combinação astral de hoje é um combustível puro para quem precisa convencer pessoas e vender projetos. Com o Sol em Áries dando a garra e a Lua em Gêmeos trazendo a versatilidade, a capacidade de resolver vários problemas ao mesmo tempo está no ápice. É o momento de mostrar sua cara e defender suas metas com toda a eloquência que você possui.

Nativos de Touro, Virgem e Capricórnio terão um dia de visibilidade máxima. Para o taurino, o foco em novas formas de ganho pode trazer uma ideia lucrativa; o virginiano será testado diante de superiores e passará com louvor; e o capricorniano verá a rotina render muito mais através da organização ágil. Se havia um impasse em uma negociação, use a flexibilidade de hoje para propor um acordo. O sucesso agora não vem da teimosia, mas da capacidade de se adaptar e oferecer soluções criativas.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

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É hora de acalmar o coração e planejar o futuro: tire sua sorte do dia desta segunda (23 de março)

Suas conexões sociais e profissionais valem ouro. Ligue para aquele contato antigo, agende um café ou participe daquela reunião de brainstorming com entusiasmo. Uma ideia que parece simples pode ser o início de uma virada poderosa na sua carreira se você souber articulá-la para as pessoas certas. A mente capricorniana, geralmente mais séria, hoje ganha um sopro de leveza que facilita parcerias e sociedades.

Financeiramente, o dia pede atenção aos detalhes, mas sem medo de investir em conhecimento. Cursos rápidos ou livros técnicos podem trazer o "pulo do gato" que você precisava para aumentar sua renda. Não se perca na correria: organize suas tarefas para que a agilidade de Gêmeos não se torne desorganização. O que você plantar hoje em termos de contatos e ideias inovadoras começará a dar resultados concretos muito antes do que você imagina.

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