ASTROLOGIA

Touro, Virgem e Capricórnio veem os caminhos se abrirem através de novas ideias; networking será a chave para o sucesso esta semana (23 de março)

Saiba como transformar uma boa conversa em lucro real ainda hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:19

Signos Crédito: Imagem gerada or IA

Se você trabalha com vendas, marketing, escrita ou qualquer forma de comunicação, considere esta segunda-feira o seu "dia de sorte". A combinação astral de hoje é um combustível puro para quem precisa convencer pessoas e vender projetos. Com o Sol em Áries dando a garra e a Lua em Gêmeos trazendo a versatilidade, a capacidade de resolver vários problemas ao mesmo tempo está no ápice. É o momento de mostrar sua cara e defender suas metas com toda a eloquência que você possui.



Nativos de Touro, Virgem e Capricórnio terão um dia de visibilidade máxima. Para o taurino, o foco em novas formas de ganho pode trazer uma ideia lucrativa; o virginiano será testado diante de superiores e passará com louvor; e o capricorniano verá a rotina render muito mais através da organização ágil. Se havia um impasse em uma negociação, use a flexibilidade de hoje para propor um acordo. O sucesso agora não vem da teimosia, mas da capacidade de se adaptar e oferecer soluções criativas.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Suas conexões sociais e profissionais valem ouro. Ligue para aquele contato antigo, agende um café ou participe daquela reunião de brainstorming com entusiasmo. Uma ideia que parece simples pode ser o início de uma virada poderosa na sua carreira se você souber articulá-la para as pessoas certas. A mente capricorniana, geralmente mais séria, hoje ganha um sopro de leveza que facilita parcerias e sociedades.

