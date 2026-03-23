SORTE DO DIA

É hora de acalmar o coração e planejar o futuro: tire sua sorte do dia desta segunda (23 de março)

É importante ter calma para planejar uma vida melhor e ter paciência durante o processo

Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 08:30

Momento é de reflexão Crédito: Imagem gerada por IA

É normal em alguns momentos da vida pensarmos que nada vai dar certo. A vida é feita de altos e baixos, e isso é normal. Em determinados momentos, as dificuldades se tornam maiores, e a vida fica um pouco mais complicada, mas tudo voltará aos eixos.

Após o vendaval, vem a calmaria, e o mais importante a vitória. Por isso, é importante planejar o futuro, para que quando as oportunidades surjam, esteja preparado e consciente do sucesso que te espera.

Sorte do dia 1 de 5