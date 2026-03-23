É hora de acalmar o coração e planejar o futuro: tire sua sorte do dia desta segunda (23 de março)

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Felipe Sena
Publicado em 23 de março de 2026 às 08:30
É normal em alguns momentos da vida pensarmos que nada vai dar certo. A vida é feita de altos e baixos, e isso é normal. Em determinados momentos, as dificuldades se tornam maiores, e a vida fica um pouco mais complicada, mas tudo voltará aos eixos.
Após o vendaval, vem a calmaria, e o mais importante a vitória. Por isso, é importante planejar o futuro, para que quando as oportunidades surjam, esteja preparado e consciente do sucesso que te espera.
Sorte do dia
A sorte do dia traz esperança para a vida. Não desanime, é momento de refletir, acalmar o coração e dar um passo de cada vez.