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Cleo Pires retorna à Globo com papel estratégico e promete reviravolta em novela

Atriz assume personagem influente em Coração Acelerado e deve impulsionar dupla sertaneja na trama

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:16

Cleo Pires
Cleo Pires Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Cleo está de volta às novelas da TV Globo após um período afastada. Ela integra o elenco de Coração Acelerado, nova produção da emissora, em um papel que promete interferir diretamente nos rumos da história.

Na trama, Cleo interpreta uma empresária musical de destaque no mercado. A personagem surge em um momento decisivo e passa a investir na carreira da dupla formada por Agrado e Eduarda, vividas por Isadora Cruz e Gabz.

Cleo Pires

Cleo Pires por Reprodução/Redes Sociais
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Gloria Pires e Cleo Pires por Reprodução / Redes Sociais
Cleo teve sonho com avô Antônio Carlos Pires por Reprodução
Gloria Pires, Orlando, Ana, Anttonia Morais e Cleo Pires: temporada de verão em Salvador, na antiga casa de Gal Costa por Reprodução/ Redes sociais
Cleo e Fábio Jr por Redes sociais
Marido de Cleo Pires por Redes sociais
Cleo com a irmã Anttónia e o avô materno, Antônio Carlos Pires por Reprodução/Instagram
Cleo Pires é neta do comediante Antônio Carlos Pires, que atuava na Escolinha do Professor Raimundo por Reprodução/Instagram
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Cleo Pires por Reprodução/Redes Sociais

A história das cantoras começa de forma inesperada. Com o apoio do produtor Leandro, papel de David Junior, elas conseguem uma apresentação que foge completamente do planejado. O show acontece em um bar frequentado por metaleiros, cenário distante do universo sertanejo.

Mesmo diante do estranhamento inicial, a dupla decide se apresentar. A reação positiva do público surpreende e o momento ganha repercussão nas redes sociais, abrindo caminho para novas oportunidades.

É a partir desse episódio que a personagem de Cleo entra na trama. Ao identificar o potencial das artistas, a empresária decide apostar na dupla com o objetivo de transformá-las em um novo fenômeno musical.

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Além dela, outro nome que chega para movimentar a novela é André Luiz Frambach, que interpreta Gael. O personagem trabalha nas terras da família de Alaorzinho, vivido por Daniel de Oliveira, e deve se envolver com Naiane, personagem de Isabelle Drummond, criando novos conflitos na narrativa.

Cleo acumula passagens por produções marcantes da Globo, como América, Cobras & Lagartos, Caminho das Índias, Salve Jorge e Haja Coração. Seu último trabalho em novelas na emissora foi em O Tempo Não Para.

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