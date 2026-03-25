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Cleo Pires retorna à Globo com papel estratégico e promete reviravolta em novela

Atriz assume personagem influente em Coração Acelerado e deve impulsionar dupla sertaneja na trama

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:16

Cleo Pires Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Cleo está de volta às novelas da TV Globo após um período afastada. Ela integra o elenco de Coração Acelerado, nova produção da emissora, em um papel que promete interferir diretamente nos rumos da história.

Na trama, Cleo interpreta uma empresária musical de destaque no mercado. A personagem surge em um momento decisivo e passa a investir na carreira da dupla formada por Agrado e Eduarda, vividas por Isadora Cruz e Gabz.

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A história das cantoras começa de forma inesperada. Com o apoio do produtor Leandro, papel de David Junior, elas conseguem uma apresentação que foge completamente do planejado. O show acontece em um bar frequentado por metaleiros, cenário distante do universo sertanejo.

Mesmo diante do estranhamento inicial, a dupla decide se apresentar. A reação positiva do público surpreende e o momento ganha repercussão nas redes sociais, abrindo caminho para novas oportunidades.

É a partir desse episódio que a personagem de Cleo entra na trama. Ao identificar o potencial das artistas, a empresária decide apostar na dupla com o objetivo de transformá-las em um novo fenômeno musical.

Além dela, outro nome que chega para movimentar a novela é André Luiz Frambach, que interpreta Gael. O personagem trabalha nas terras da família de Alaorzinho, vivido por Daniel de Oliveira, e deve se envolver com Naiane, personagem de Isabelle Drummond, criando novos conflitos na narrativa.