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Equipe de Alberto Cowboy faz acusação grave contra Globo: 'Jogo manipulado?'

Perfis do brother disparam contra edição do reality e falam em “jogo de cartas marcadas”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:00

Equipe de Alberto Cowboy acusa Globo de favorecer grupo rival no BBB 26
Equipe de Alberto Cowboy acusa Globo de favorecer grupo rival no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final do BBB 26 ganhou mais um capítulo de tensão fora da casa. A equipe de Alberto Cowboy usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para acusar a Globo de favorecer o grupo de Ana Paula Renault dentro do reality.

Em uma publicação que rapidamente repercutiu entre fãs do programa, os administradores dos perfis do brother afirmaram que existe uma construção de narrativa que prejudica Alberto e seus aliados.

“Volte ao Big Brother Brasil como convidado e tenha uma narrativa construída independentemente da sua performance na casa. Ganhe oito provas em uma única temporada [...] e, mesmo assim, você não tem chance de ganhar um jogo de cartas marcadas”, diz um trecho do desabafo.

A equipe também apontou insatisfação com a forma como o participante estaria sendo retratado na edição exibida ao público. “Sempre podemos contar com uma boa edição. Uma que usa trilhas sonoras bem-humoradas para debochar de você, que mostra seus embates com cortes secos calculados para transmitir vilanismo”, afirmaram.

Segundo os administradores, até apelidos usados por adversários dentro da casa estariam sendo reforçados pela produção, o que, na visão deles, contribui para uma imagem negativa do brother.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Outro ponto levantado foi a suposta falta de punição para atitudes de rivais. A equipe cita episódios de invasão de privacidade, descumprimento de regras e ataques dentro do confinamento que, segundo eles, não teriam tido consequências. “Se você for ao paredão, lute contra uma massa de votos organizada. Aguente que mexam nos seus itens pessoais, que invadam sua privacidade, que quebrem regras sem nada acontecer”, diz outro trecho.

Alberto Cowboy é um dos protagonistas da temporada e rival direto de Ana Paula Renault, o que intensifica ainda mais a disputa. Dentro do jogo, os dois já protagonizaram embates frequentes, refletindo a divisão de grupos na casa.

Do lado de fora, a movimentação das torcidas e das equipes nas redes sociais tem ampliado o clima de polarização, especialmente na reta final do programa.

Até o momento, a Globo não se pronunciou oficialmente sobre as acusações.

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