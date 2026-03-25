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Quem causou o desastre do césio-137? Final da série da Netflix revela a verdade

Série da Netflix revela cadeia de negligência, aponta culpados e mostra destino das vítimas

Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:00

Série revela responsáveis pelo desastre do césio-137 e destino das vítimas Crédito: Divulgação

O final de Emergência Radioativa, série da Netflix inspirada no acidente com césio-137 em Goiânia, entrega mais do que uma conclusão dramática. A produção deixa claro que a tragédia não foi um acaso, mas resultado de uma sequência de erros, omissões e negligência.

Ao longo dos episódios, o público acompanha como tudo começou: dois catadores encontram um equipamento de radioterapia abandonado e, sem saber do risco, levam o material para um ferro-velho. A partir daí, o césio-137 é manuseado e compartilhado entre moradores, espalhando a contaminação de forma silenciosa.

No desfecho, a série aponta que a principal responsabilidade recai sobre a clínica que abandonou o aparelho sem informar às autoridades competentes. A falta de comunicação com órgãos como a Comissão Nacional de Energia Nuclear impediu qualquer controle sobre o material radioativo.

A narrativa também amplia o debate ao mostrar que o problema não se limitou a um único erro. Autoridades e órgãos públicos são responsabilizados por falhas na fiscalização e na resposta inicial ao acidente.

Emergência Radioativa da Netflix 1 de 8

Com o avanço das investigações, profissionais ligados à clínica e representantes de instituições públicas passam a responder judicialmente. A série destaca acusações de homicídio culposo e evidencia que o desastre poderia ter sido evitado com medidas básicas de segurança.

O impacto humano da tragédia ganha destaque no último episódio. Algumas vítimas não resistem à contaminação, incluindo crianças e pessoas que tiveram contato direto com o material.

Outros sobreviventes conseguem se recuperar, mas carregam consequências para o resto da vida. Muitos perdem suas casas, demolidas por risco de radiação, e precisam recomeçar do zero.

Mesmo com o peso da tragédia, a série encerra com um olhar para a reconstrução. Famílias conseguem se reencontrar após o período de isolamento e tratamento, trazendo um tom de resistência diante da dor.