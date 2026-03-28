SIGNOS

Agora vai! Peixes, Aquário e Touro mudam rumo profissional a partir deste sábado (28 de março)

Mudanças levam a novos rumos que podem levar ao sucesso

Felipe Sena

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:00

Sinais mostram mudanças inesperadas Crédito: Imagem gerada por IA

Entre previsões e movimentações dos astros, o recomeço profissional ganha destaque na astrologia neste sábado (28). Em meio a um mercado de trabalho em constante transformação, em que muitas pessoas recorrem ao horóscopo, a mudança agora é certa. Confira previsão para 3 signos:

Peixes

Para Peixes, o horóscopo aponta uma reorganização interna antes de grandes decisões externas, com a intuição ainda mais aguçada para captar mudanças de clima em equipes, tendências de mercado e movimentos sutis em empresas ou clientes. Em vez de rupturas, o cenário favorece ajustes graduais, reposicionamento de funções e redefinição de prioridades.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Aquário

Aquarianos se reconectam diretamente à inovação, tecnologia e colaboração, com ideias antes vistas como ousadas ganhando espaço em empresas, grupos e comunidades. Projetos digitais, automação e soluções sustentáveis tendem a ganhar força, alinhando o perfil visionário aquariano às novas demandas do mercado.

Esse movimento favorece reposicionamentos internos e novas funções estratégicas, especialmente quando há abertura para testar metodologias e liderar mudanças.

Touro

O horóscopo sugere mudanças consistentes e planejadas, pautadas por metas claras e construção paciente de resultados. O foco segue na segurança financeira, mas com maior disposição para ajustar a rota quando isso significar crescimento real e sustentável.