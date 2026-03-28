LUTO

Viúva de Gerson Brenner faz desabafo após morte do ator: 'Enfrentamos muitos obstáculos'

Marta Mendonça se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais e homenageou o artista

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 12:46

Gerson Brenner e Marta Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram

Viúva do ator Gerson Brenner, a enfermeira Marta Mendonça fez um desabafo emocionante neste sábado (28). Foi a primeira vez que ela se pronunciou nas redes sociais desde a morte do artista, aos 66 anos, na última segunda-feira (23). Ele havia sido internado em São Paulo com um quadro de sepse que evoluiu para falência múltipla de órgãos, o que o levou ao falecimento.

Na publicação, Marta relembrou a relação construída ao longo de mais de duas décadas e destacou os desafios enfrentados pelo casal.

Marta Mendonça e Gerson Brenner 1 de 2

"Meu lindo, descanse. Viver com você foi te amar independente de tudo e de todos. Enfrentamos muitos obstáculos, mas vencemos a todos. Nosso amor foi além de tudo isso... vai ficar para sempre no meu coração e acredito por Deus que nossa história não acabou aqui. Vou te amar para sempre. Amor esse que bastava só a nós entendermos. Obrigada por ter feito parte da minha vida. Palavras que nós definem: cumplicidade e muito.... muito Amor", escreveu.

Gerson Brenner 1 de 26

Marta conheceu Brenner após o assalto sofrido pelo ator, que o deixou com sequelas e comprometeu sua mobilidade. Na época, ela integrava a equipe responsável por sua reabilitação, atuando no acompanhamento psicológico e emocional.

Com o tempo, os dois se aproximaram e ela decidiu encerrar o atendimento profissional, encaminhando o ator para outro especialista. Posteriormente, deixou a carreira para se dedicar integralmente ao companheiro. O casal oficializou a união em 2014.