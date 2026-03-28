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Viúva de Gerson Brenner faz desabafo após morte do ator: 'Enfrentamos muitos obstáculos'

Marta Mendonça se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais e homenageou o artista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 12:46

Gerson Brenner e Marta Medeiros
Gerson Brenner e Marta Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram

Viúva do ator Gerson Brenner, a enfermeira Marta Mendonça fez um desabafo emocionante neste sábado (28). Foi a primeira vez que ela se pronunciou nas redes sociais desde a morte do artista, aos 66 anos, na última segunda-feira (23). Ele havia sido internado em São Paulo com um quadro de sepse que evoluiu para falência múltipla de órgãos, o que o levou ao falecimento.

Na publicação, Marta relembrou a relação construída ao longo de mais de duas décadas e destacou os desafios enfrentados pelo casal.

Marta Mendonça e Gerson Brenner

Marta Mendonça e Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Marta Mendonça e Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
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Marta Mendonça e Gerson Brenner por Reprodução | Instagram

"Meu lindo, descanse. Viver com você foi te amar independente de tudo e de todos. Enfrentamos muitos obstáculos, mas vencemos a todos. Nosso amor foi além de tudo isso... vai ficar para sempre no meu coração e acredito por Deus que nossa história não acabou aqui. Vou te amar para sempre. Amor esse que bastava só a nós entendermos. Obrigada por ter feito parte da minha vida. Palavras que nós definem: cumplicidade e muito.... muito Amor", escreveu.

Gerson Brenner

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo
Gerson Brenner por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com Danielle Winits na novela "Corpo dourado" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Gerson Brenner com a esposa e em “Rainha da Sucata” por Reprodução
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com as duas filhas por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com a filha mais nova por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner reencontra o ator Jandir Ferrari por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Sérgio Cabral
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Cristina Granato
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner com a filha, Ana por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
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Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo

Marta conheceu Brenner após o assalto sofrido pelo ator, que o deixou com sequelas e comprometeu sua mobilidade. Na época, ela integrava a equipe responsável por sua reabilitação, atuando no acompanhamento psicológico e emocional.

Com o tempo, os dois se aproximaram e ela decidiu encerrar o atendimento profissional, encaminhando o ator para outro especialista. Posteriormente, deixou a carreira para se dedicar integralmente ao companheiro. O casal oficializou a união em 2014.

Mulher de Gerson Brenner fez desabafo nas redes sociais
Mulher de Gerson Brenner fez desabafo nas redes sociais Crédito: Reprodução

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Gerson Brenner Marta Mendonça

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