DICAS DE CASA

Adeus, mofo: mistura simples ajuda a remover manchas escuras da parede

O problema costuma aparecer no inverno por causa da umidade presa dentro de casa, principalmente em áreas frias e pouco ventiladas



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:11

Aplicação cuidadosa da solução limpadora ajuda a clarear manchas escuras e recuperar o aspecto limpo da parede Crédito: Ilustração gerada por IA

As manchas escuras costumam aparecer quando a casa passa mais tempo fechada. No frio, janelas ficam menos abertas, o vapor do banho e da cozinha se acumula e a umidade encontra cantos frios, tetos e paredes pouco ventiladas para se instalar.

Perto do teto, em uma quina ou atrás de móveis, o escurecimento pode surgir como se fosse sujeira comum. Na prática, ele costuma ter relação direta com mofo, principalmente quando o ambiente permanece úmido e sem circulação de ar.

Para lidar com o problema, uma das alternativas indicadas é aplicar água sanitária diluída com borrifador na área afetada. A solução deve agir sobre o mofo escuro sem exigir força na limpeza, evitando desgaste na pintura e preservando o acabamento.

Por que aparece

Durante os meses frios, a rotina da casa muda. Portas e janelas ficam fechadas por mais tempo, e o vapor d’água permanece nos cômodos em vez de se dissipar.

Quando esse ar úmido encontra superfícies frias, ocorre a condensação. Pequenas gotículas se formam em paredes, tetos e cantos, criando um ambiente favorável para a proliferação de microrganismos.

Acabamentos porosos deixam o cenário ainda mais propício. Materiais sem proteção adequada absorvem umidade com facilidade e mantêm a superfície úmida por mais tempo.

Por isso, o mofo costuma avançar primeiro nos pontos esquecidos da casa: cantos altos, áreas atrás de móveis, banheiros, cozinhas e cômodos onde o ar circula pouco.

Mistura para limpar

A limpeza usa água sanitária diluída na proporção correta. O objetivo é clarear a região atingida, remover o aspecto escuro e devolver a sensação de higiene ao ambiente.

O borrifador ajuda a concentrar a solução diretamente sobre o ponto afetado, sem encharcar áreas desnecessárias. Presente na água sanitária, o hipoclorito atua na desinfecção química da superfície, ajudando a desintegrar colônias de fungos, reduzir manchas e amenizar o cheiro típico de lugar fechado.

Como resolver mofo e umidade 1 de 6

Aplicar sem dano

Resultado bom depende mais de controle do que de força. Depois de borrifar a mistura, a recomendação é usar um pano de microfibra úmido, sempre com movimentos leves.

Esfregar com intensidade pode descascar a pintura, espalhar resíduos ou deixar marcas no acabamento. Melhor aplicar aos poucos, observando a reação da superfície.

Luvas e máscara ajudam no manuseio da solução. Após a limpeza, a secagem deve acontecer naturalmente, com circulação suave de ar no cômodo.

Mofo no banheiro: aprenda a limpar 1 de 3

Como evitar a volta

Depois que a mancha sai, a prevenção precisa continuar. Abrir cortinas, deixar a luz natural entrar e ventilar os ambientes diariamente ajuda a reduzir o excesso de umidade.