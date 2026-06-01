COZINHA

Você joga essa parte do maracujá fora: saiba que ela pode perfumar a casa inteira de forma suave e natural

Fervida com água, ela libera aroma, reaproveita a fruta e pode virar uma bebida suave



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:12

Antes de ir para o lixo, a casca do maracujá pode ganhar nova função na panela com água quente Crédito: Ilustração gerada por IA

A casca do maracujá costuma sobrar no balcão depois que a polpa vira suco, mousse ou sobremesa. Pesada, perfumada e aparentemente sem função, ela quase sempre vai direto para o lixo.

Só que, quando entra na panela com água, essa parte da fruta pode servir para perfumar a casa e até render uma bebida caseira de sabor suave.

Cascas e bagaços de frutas 1 de 6

O truque ganhou força junto com outras ideias de reaproveitamento, como ferver cascas de banana, maçã e outros alimentos antes do descarte.

Com o maracujá, o interesse vem justamente dessa dupla função: aproveitar melhor a fruta e usar o aroma característico da casca em preparos simples, sem grandes etapas.

Casca no fogo

A parte mais interessante desse preparo está no albedo, a região branca que fica entre a polpa e a casca externa do maracujá. É ali que se concentram fibras e substâncias associadas a um possível efeito calmante leve, motivo pelo qual a fervura costuma aparecer em usos caseiros ligados ao relaxamento.

Em muitas casas, o chá feito com essa casca entra como bebida para momentos de ansiedade ou dificuldade para dormir.

Ainda assim, o cuidado precisa ser claro: ele não substitui remédios, acompanhamento profissional nem qualquer tratamento médico.

Na panela, a casca também entrega outro efeito bem imediato. Enquanto ferve, o vapor espalha o cheiro característico do maracujá pela casa, deixando um perfume suave, fresco e considerado reconfortante por muita gente.

Esse uso ajuda a explicar por que o preparo passou a circular tanto. Não depende de ingredientes difíceis, evita o descarte imediato da casca e ainda cria uma sensação de ambiente mais agradável com algo que já estava na cozinha.

Perfume natural

Para usar a casca como aromatizante, o processo é simples. Os pedaços devem ir para uma panela com água e ferver em fogo baixo, sem tampa, para que o vapor consiga se espalhar melhor pelo ambiente.

Quem quiser um cheiro mais marcante pode acrescentar canela, cravo ou casca de laranja. A mistura fica mais perfumada e acolhedora, especialmente para quem gosta de aromas naturais em vez de produtos químicos.

Durante a fervura, a atenção fica por conta da água. Como ela evapora aos poucos, é preciso completar a panela de tempos em tempos para manter o cheiro ativo e evitar que o fundo seque no fogo.

Chá da casca

Quando a ideia é beber o preparo, a primeira etapa precisa ser a limpeza. As cascas devem ser muito bem lavadas antes da fervura, de preferência quando vierem de frutas orgânicas.

Depois da higienização, elas vão para a água e devem ferver por cerca de 10 a 15 minutos. O líquido ainda precisa descansar em infusão por mais alguns minutos antes de ser coado.

O chá pode ser tomado quente ou frio, conforme a preferência. Como o sabor tende a ser mais neutro e levemente amargo, muita gente melhora a bebida com mel, hortelã ou um pouco da própria polpa do maracujá.

Ainda que seja usado principalmente como bebida relaxante, o chá não deve ser vendido como solução para problemas de saúde. Ele entra melhor como um preparo caseiro simples, feito com uma parte da fruta que normalmente seria descartada.

Cuidados antes do uso

Higienização, tempo de fervura e atenção à panela fazem diferença no resultado. Esses cuidados valem tanto para quem pretende perfumar a casa quanto para quem quer preparar o chá.

No caso do consumo, a recomendação é ainda mais importante para pessoas que fazem algum tipo de tratamento ou usam medicamentos. Antes de incluir a bebida na rotina, o ideal é conversar com um médico para evitar riscos desnecessários.