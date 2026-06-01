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Bruna Biancardi esclarece vídeo de Mavie em jogo da Seleção: 'Estava brava com o mascote'

Internautas interpretaram reação da filha de Neymar como ciúmes do pai, mas influenciadora explicou o que realmente aconteceu no Maracanã

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:44

Bruna Biancardi explicou a reação de Mavie em jogo da Seleção Crédito: Reprodução/X e @cbf_canarinho

Bruna Biancardi recorreu às redes sociais nesta segunda-feira (1º) para esclarecer um vídeo que viralizou envolvendo sua filha mais velha, Mavie, durante o amistoso entre Brasil e Panamá, disputado no Maracanã. Nas imagens que circularam pela internet, a menina aparece apontando para o gramado e repetindo a palavra "sai", o que levou muitos internautas a acreditarem que ela estaria demonstrando ciúmes do pai, Neymar, que estava próximo de outras pessoas.

Diante da repercussão, a influenciadora resolveu explicar o que realmente aconteceu no estádio e garantiu que a reação da filha não tinha qualquer relação com o jogador ou com as pessoas que estavam próximas dele. Segundo Bruna, o alvo da irritação de Mavie era outro personagem bastante conhecido dos torcedores: o mascote da Seleção Brasileira.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel 1 de 13

Em um Story publicado no Instagram, a influenciadora contou que a pequena tem receio do Canarinho e que a expressão séria do personagem faz com que ela o enxergue como alguém assustador.

"Sobre o vídeo da Mavie 'brava': ela não estava com ciúmes do pai nesse. Estava brava com o mascote do Canarinho. Ela acha que ele é 'do mal' por ter aquela carinha e ficou brava que ele estava no campo", escreveu Bruna.

Bruna Biancardi responde dúvida sobre Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

A repercussão ganhou força porque a própria Bruna já havia contado recentemente que a filha demonstra ciúmes do pai em determinadas situações. Há algumas semanas, ela respondeu perguntas dos seguidores e revelou que Mavie não gosta muito de ver outras crianças se aproximando de Neymar durante compromissos profissionais e partidas de futebol.

Na ocasião, Bruna compartilhou um vídeo em que a menina observava o jogador entrando em campo acompanhado por crianças. Questionada sobre a possibilidade de elas ficarem perto do pai, Mavie respondeu de forma imediata. "Não pode! Não pode entrar!", disse a menina enquanto fazia gestos negativos com as mãos.