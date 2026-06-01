Sob efeito de anestesia, Ana Castela revela o que a levou a adiar cirurgia

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:09
A cantora Ana Castela, de 22 anos, deixou alguns de seus seguidores preocupados ao publicar vídeos diretamente de uma cama de hospital e visivelmente grogue sob o efeito de anestesia. Diante da enxurrada de mensagens de fãs, ela resolveu reaparecer para explicar o que de fato aconteceu.
A sertaneja acalmou o público e explicou que a ida ao hospital foi para dar uma pausa na agenda e realizar um combo de exames de rotina. Entre os procedimentos, ela passou por uma endoscopia, o que rendeu os vídeos engraçados que viralizaram.
Ana Castela no hospital
No entanto, o que pouca gente sabia é que a artista tinha planos de sair do hospital com uma mudança no visual. Ana Castela revelou que estava tudo pronto para ela se submeter a uma otoplastia, que é uma cirurgia estética para corrigir o formato ou posicionamento das orelhas.
Apesar de já estar no hospital, a cantora mudou de ideia na última hora e decidiu adiar a operação já que o pós-operatório exigiria um repouso que bateria de frente com sua agenda de shows.
"Acabou que desisti porque tenho que trabalhar e vou fazer no final do ano. Eu teria que ficar com uma faixinha, sabe? E não vai estar rolando, né?", explicou a artista. "Gente, tá tudo bem comigo, tá? Eu só vim realmente fazer uma bateria de exames, porque essa vida na estrada não é fácil."
Para esclarecer e afastar de vez qualquer boato sobre sua saúde, a cantora fez piada com a própria situação antes de receber alta. "Hoje eu fiz a endoscopia... mas assim, tá tudo bem comigo, gente. Ó, tô filé! Coisa ruim não pega... coisa boa não morre cedo, porque eu sou boa!", brincou entre risos.