ASTROLOGIA

Até o fim de abril, a vida vira para melhor para 3 signos com avanço em dinheiro, amor e estabilidade

Com mudanças importantes ao longo do mês, alguns signos finalmente sentem a vida destravar e entrar em um ritmo mais estável e promissor

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 13:00

Signo e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final de abril chega como um verdadeiro ponto de virada para alguns signos. Depois de semanas mais confusas ou até desgastantes, a sensação começa a mudar e dá lugar a mais clareza, estabilidade e progresso real. O período favorece recomeços mais conscientes, organização da vida prática e decisões que trazem resultados concretos, especialmente em áreas como dinheiro, relacionamentos e autoestima. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você entra em uma fase de fortalecimento pessoal e autoconfiança. Depois de um período de mudanças intensas, começa a entender melhor quem você é e o que realmente quer. Sua vida social ganha movimento, sua imagem melhora e você passa a se sentir mais seguro nas próprias decisões. O fim de abril traz uma energia de renovação, como se você estivesse pronto para começar um novo ciclo com mais poder pessoal e clareza.

Dica cósmica: Confie mais em si mesma e não tenha medo de fazer as coisas do seu jeito.

Filmes para o signo de Touro 1 de 10

Virgem: A vida começa a entrar nos eixos, principalmente no campo emocional e nos relacionamentos. Situações que antes pareciam confusas ou instáveis passam a fazer mais sentido, e você se sente mais seguro para seguir em frente. Além disso, novas perspectivas surgem, seja através de viagens, estudos ou mudanças de visão. O fim de abril traz mais equilíbrio interno e a sensação de que você finalmente está alinhado com o que quer.

Dica cósmica: Se permita enxergar novas possibilidades, sair do óbvio pode ser o que você precisava.

Filmes para o signo de Virgem 1 de 10

Peixes: Depois de um período de instabilidade e dúvidas, você começa a sentir a mente mais leve e focada. A sensação de confusão vai embora, e isso impacta diretamente sua vida financeira e prática. Aos poucos, você consegue organizar melhor suas ideias, resolver pendências e até enxergar novas formas de ganhar dinheiro ou equilibrar suas contas. O fim de abril traz mais segurança, foco e resultados palpáveis, especialmente ligados a decisões que você vinha adiando.

Dica cósmica: Aproveite essa clareza para colocar ordem na vida financeira e tirar planos do papel.