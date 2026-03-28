BBB 26

Milena faz 'suco' com restos de comida para descobrir ladrão no BBB 26 e leva bronca

Participante misturou resíduos retirados do lixo e água de frango cru para tentar descobrir quem comeu sua refeição

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 10:27

Milena fez suco com restos do lixo Crédito: Reprodução

Milena protagonizou uma cena polêmica no Big Brother Brasil 26 na noite de sexta-feira (27). Revoltada após perceber que alguém havia comido o frango que ela separou para Ana Paula Renault, a recreadora decidiu se vingar de forma inusitada para descobrir quem foi o 'ladrão' da comida.

A responsável por consumir a refeição foi Jordana Morais, que pegou o frango depois que Milena afirmou que comeria tudo ao ir para a Xepa, por conta do castigo do Monstro. Irritada, ela reagiu: “Não eram elas que queriam acabar com o frango? Bora botar o terror também”. Ana Paula chegou a questionar o sumiço da comida, mas ninguém entregou o responsável.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea 1 de 12

Para tentar identificar o “ladrão”, a sister preparou um “suco” com ingredientes nada convencionais e deixou a bebida na geladeira. “Duas colheres de sal, louro, botei o caldo do frango, peneirei a água. Depois que usei o limão no frango, tirei o bagaço e coloquei”, explicou. Ela ainda acrescentou restos de um ovo retirados do lixo.

Pouco depois, Milena foi chamada ao confessionário e acabou descartando a mistura, mas não antes de se revoltar com Solange Couto por tê-la colocado na Xepa. “Ela é uma maldita! Vagabunda! Eu vou ter que ficar apertando o maldito botão! Eu odeio ela, eu não odeio a produção. A vagabunda falou que ia dar pra Marciele. Nem pra eu tomar meu suco. Maldita! Ela me paga! Eu vou ficar só atrás dela. Eu vou virar a sombra dela”.

Além da polêmica dentro da casa, a situação acende um alerta fora do reality. O consumo de alimentos crus, como frango e ovos, pode trazer riscos importantes à saúde, principalmente pela presença de bactérias como Salmonella e Campylobacter, que causam intoxicação alimentar.