Superlíder no BBB 26: Entenda o poder de Ana Paula Renault na formação do Paredão

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de março de 2026 às 14:30
No Big Brother Brasil 26, a liderança passou a ter um peso ainda maior na reta final, já que a nova líder, Ana Paula Renault, ganhou uma vantagem inédita, a possibilidade de influenciar diretamente duas vagas no Paredão.
Funciona assim: além da indicação tradicional, feita por ela, o segundo nome pode sair praticamente sob sua decisão, caso haja empate na votação da casa, cenário que já se desenha entre os grupos.
Dinâmica da semana no BBB 26
E, pelo clima dentro da casa, isso não é só teoria. As alianças estão bem divididas, o que aumenta as chances de um impasse e, consequentemente, coloca ainda mais poder nas mãos da líder.
Ana Paula, inclusive, já deixou claro quem está na mira: Alberto Cowboy deve ser o alvo direto.
Sem Prova Bate e Volta, quem cair na berlinda dificilmente escapa. Ou seja, a decisão da líder pode ser praticamente uma sentença.