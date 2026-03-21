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Mulher investigada por stalking e tentativa de estupro é presa na Bahia

Suspeita é investigada ainda por perseguição, importunação sexual e injúria

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 18:41

Mulher investigada por stalking e tentativa de estupro é presa na Bahia
Mulher investigada por stalking e tentativa de estupro é presa na Bahia Crédito: Divulgação

Investigada pelos crimes de stalking, importunação sexual, tentativa de estupro e injúria contra um homem de 21 anos, uma mulher de 44 anos foi presa na tarde de sexta-feira (20), no povoado Maracujá, zona rural de Araci, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. De acordo com as investigações, a suspeita teria realizado investidas reiteradas contra a vítima, incluindo tentativas de contato insistentes, perseguição por meio de redes sociais e abordagem sem consentimento.

Conforme apurado, a investigada tentou beijar a vítima à força e insistia em manter contato, mesmo após recusas, circunstâncias que motivaram o registro da ocorrência. A ação foi realizada por equipes do Serviço de Investigação da Delegacia Territorial de Araci, vinculada à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha). Após ser detida, a mulher passou por exames legais, permanecendo custodiada à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

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