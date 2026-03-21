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Contorno terá requalificação com ciclovia e nova vista para a Baía

Proposta inclui ajustes no traçado na região da Prainha da Preguiça, criação de áreas de lazer e melhorias no acesso à Gamboa

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Publicado em 21 de março de 2026 às 08:00

Nova Contorno: projeto de requalificação prevê ciclovia, áreas de lazer e mais integração com a Baía de Todos-os-Santos Crédito: Divulgação

A Avenida Lafayete Coutinho, a Contorno, passará por requalificação com foco em acessibilidade, mobilidade e integração com a Baía de Todos-os-Santos. O projeto da Fundação Mário Leal Ferreira prevê ampliação e nivelamento dos passeios, implantação de ciclovia e retirada das muretas para abrir a vista ao mar.

A proposta inclui ainda ajustes no traçado na região da Prainha da Preguiça, criação de áreas de lazer, melhorias no acesso à Gamboa e conexão cicloviária entre Campo Grande e Comércio. Também estão previstas intervenções urbanísticas, novos pontos de contemplação e requalificação de áreas próximas à Bahia Marina e ao MAM.

Com o projeto executivo concluído, a expectativa é que as obras da “Nova Contorno” comecem em breve.

Grupo Palacete abre novo espaço de eventos na Rua Chile

Chile 27 Crédito: Divulgação

O Grupo Palacete amplia sua atuação no Centro Histórico de Salvador com a abertura do Chile 27, novo espaço para eventos na Rua Chile, ao lado do Gorges Residence. O ambiente foi projetado para receber até 50 pessoas, com estrutura versátil voltada a encontros corporativos e celebrações sociais, além de cozinha equipada para experiências gastronômicas personalizadas. A novidade reforça a presença do grupo na região, onde já opera o Palacete Tirachapéu, que reúne restaurantes, iniciativas de arte e moda. Reservas: (71) 99935-7111.

Liderança feminina

Marise Chastinet Crédito: Divulgação

Marise Chastinet, presidente da Junta Comercial da Bahia (Juceb), assumiu na última quinta-feira (19), no Rio de Janeiro, a presidência da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju). A escolha reforça o protagonismo baiano no cenário nacional e reconhece a gestão marcada por iniciativas de modernização e simplificação de processos. À frente da entidade, Marise deve atuar no fortalecimento do ambiente de negócios, com foco em inovação e desburocratização.

Já deu, né?

Isaac Edington Crédito: Alô Alô

O executivo Isaac Edington lançou, nesta quinta-feira (19), em Salvador, o livro Já Deu, Né? – Pare de Reclamar e Reinvente Sua Vida (Editora Noir). O evento aconteceu no Cocar Showroom Brands, no Rio Vermelho. Na obra, o autor propõe uma reflexão sobre o hábito de reclamar, cada vez mais presente no cotidiano, e defende a substituição da queixa por atitudes mais práticas e construtivas. O livro reúne referências de áreas como neurociência, psicologia e filosofia para explicar como esse comportamento se torna automático e impacta relações pessoais e profissionais. Presidente da Saltur, Edington também aborda o papel das redes sociais na amplificação desse padrão e sugere caminhos para mudança de postura. Parte da receita da publicação será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce.

VGV em alta

O mercado imobiliário baiano iniciou 2026 em alta. Dados da Ademi-BA mostram que, em janeiro, o Valor Geral de Vendas (VGV) cresceu 41% na comparação com o mesmo período de 2025, enquanto as unidades comercializadas avançaram 32%. Em dois anos, o salto é ainda mais expressivo: o VGV passou de R$ 213 milhões, em janeiro de 2024, para R$ 529 milhões em 2026, alta de 148%. O volume de lançamentos também cresceu, com 1.400 unidades ofertadas no mês (+20%) e VGL de R$ 736 milhões (+30%).Os imóveis compactos lideraram as vendas, representando 48% do total, seguidos pelos segmentos econômico (29%) e médio padrão (23%), refletindo mudanças no perfil de consumo e maior diversidade de oferta.

Orgulho baiano

Neojiba Crédito: Karol Azevedo