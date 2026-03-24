Loja é saqueada no mesmo quarteirão de delegacia no Rio Vermelho

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Bruno Wendel
Publicado em 24 de março de 2026 às 16:00
Sem temer um dos pilares da Secretaria de Segurança Pública (SSBPA), criminosos invadiram e saquearam a loja de roupas femininas Preta Brasil no bairro do Rio Vermelho, situada no mesmo quarteirão onde está a 7ª Delegacia, na noite desta segunda-feira (23). As proprietárias usaram uma rede social para pedir que as pessoas não incentivem o crime comprando as peças que foram levadas.
“Nós não temos sacoleiras, não temos pessoas repassando as nossas peças de outra forma que não seja na loja física e nas lojas parceiras. Se vocês virem peças sendo vendidas por aí, foram saqueadas”, conta, em vídeo, uma das sócias. “Levaram o nosso material de trabalho, parte dos nossos produtos. Nosso computador também foi furtado”, complementa a outra.
Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho
A loja está localizada na Galeria Vila 14, na Rua Odilon Santos, e vende peças autorais. A 7ª Delegacia fica no início da Rua Monte Conselho, transversal da via. No momento do furto, as donas não estavam no local.
“Apesar do susto e da perda do nosso trabalho, fruto de tanto esforço, ter sido retirada de nós”, diz uma das sócias em vídeo. Em outra postagem, nesta terça-feira (24), ela explica que foi feito o Boletim de Ocorrência e que a loja foi reaberta.