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Loja é saqueada no mesmo quarteirão de delegacia no Rio Vermelho

Criminosos invadem estabelecimento de roupas femininas e óculos, levam produtos e equipamentos; proprietárias pedem que população não compre itens furtados

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de março de 2026 às 16:00

Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho
Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho Crédito: Redes sociais

Sem temer um dos pilares da Secretaria de Segurança Pública (SSBPA), criminosos invadiram e saquearam a loja de roupas femininas Preta Brasil no bairro do Rio Vermelho, situada no mesmo quarteirão onde está a  7ª Delegacia, na noite desta segunda-feira (23). As proprietárias usaram uma rede social para pedir que as pessoas não incentivem o crime comprando as peças que foram levadas.

“Nós não temos sacoleiras, não temos pessoas repassando as nossas peças de outra forma que não seja na loja física e nas lojas parceiras. Se vocês virem peças sendo vendidas por aí, foram saqueadas”, conta, em vídeo, uma das sócias. “Levaram o nosso material de trabalho, parte dos nossos produtos. Nosso computador também foi furtado”, complementa a outra.

Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho

Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho por Redes sociais
Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho por Redes sociais
Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho por Redes sociais
Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho por Redes sociais
Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho por Redes sociais
Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho por Redes sociais
Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho por Redes sociais
Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho por Redes sociais
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Loja é invadida e saqueada próximo a delegacia no Rio Vermelho por Redes sociais

A loja está localizada na Galeria Vila 14, na Rua Odilon Santos, e vende peças autorais. A 7ª Delegacia fica no início da Rua Monte Conselho, transversal da via. No momento do furto, as donas não estavam no local.

“Apesar do susto e da perda do nosso trabalho, fruto de tanto esforço, ter sido retirada de nós”, diz uma das sócias em vídeo. Em outra postagem, nesta terça-feira (24), ela explica que foi feito o Boletim de Ocorrência e que a loja foi reaberta.

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