Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim de semana de terror: CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves

Investidas atingiram casas, carros e igreja no Alto do Macaco; moradores relatam madrugada de medo e tiros

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:58

CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Numa tentativa de controlar o tráfico de drogas em Tancredo Neves, o Comando Vermelho (CV) realizou mais uma ofensiva contra um dos poucos territórios do bairro sob o comando do Bonde do Maluco (BDM). Desta vez, o ataque foi no Alto do Macaco, alvo de três investidas neste fim de semana, todas de “bondes” diferentes do CV. O caso mais recente aconteceu na madrugada deste domingo (22), quando tiros perfuraram casas, carros e até uma igreja. Além das marcas físicas, ficaram os traumas.

“Eles pararam nas escadarias e ficaram chamando: ‘cadê vocês?’, ‘não vão aparecer, não?’ e tornavam a atirar. Imagina a gente dentro de casa escutando tudo isso? Ninguém teve coragem de sequer pôr a cara na janela, mesmo quando amanheceu. Só quando um monte de viaturas da polícia chegou foi que a gente saiu para contabilizar os estragos”, conta uma dona de casa ao CORREIO, na manhã desta segunda-feira (23). Ela vem tentando vender o imóvel há meses. “Mas as pessoas desistem quando ficam sabendo desse conflito”, emenda.

CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves

CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Material apreendido pela PM em Tancredo Neves por Divulgação/Ascom PM
Policiamento em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio foi registrado em Tancredo Neves por Reprodução
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Artefato explosivo encontrado em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio na madruga desta sexta-feira (10) por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves: PM liberta refém, prende bandido e apreende arma, drogas e granada por Polícia Militar
Tancredo Neves é, segundo o IBGE, a 10º maior favela do Brasil por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Drogas, dinheiro, celulares e relógios foram apreendidos em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiamento foi reforçado no bairro de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Alan Dantas/SSP
Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves por Reprodução/Redes Sociais
Um ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus circulam em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros em casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Arisson Marinho
Cápsula de balas em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros ficaram espalhadas em carros e casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Moradores pedem paz em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Fachada de casa foi atingida por diversos disparos em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Disparos atingiram carros estacionados em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Homem é preso em Tancredo Neves por Divulgação
Tancredo Neves liderou ranking de tiroteios em bairros em 2023 por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 55
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO

Quem testemunhou relata momentos de terror. “Foi terrível. Meus filhos e eu estamos apavorados até agora. Foram muitos tiros. Parecia um arsenal de guerra e a gente não sabia a quem recorrer, porque ligamos para a polícia e nada. Peguei minhas crianças e fomos todos para debaixo da cama. Só saímos quando amanheceu.”

O Alto do Santo Antônio, conhecido popularmente como “Alto do Macaco”, fica no entorno do Conjunto Residencial Arvoredo. O ataque de domingo aconteceu na Rua Gilson Fonseca, por volta das 2h e, segundo testemunhas, foi realizado por integrantes do CV do Cabula VII, que fica do lado oposto da pista. “Vieram a pé. Foi só atravessar e já estavam aqui. Mais de 20 homens. Antes de começar a atirar, revistaram os moradores que estavam na rua, nos bares. Procuravam armas. Em seguida, se dividiram e foram atrás dos rivais”, relata um morador.

Durante o dia, os moradores contabilizaram o estrago. O dono de uma loja de materiais de construção teve a picape vermelha atingida pelas balas.  “É o único carro que tenho para fazer o transporte para os meus clientes e ficou deste jeito”, lamenta ao olhar para o veículo com a lataria perfurada na carroceria, portas, capô e retrovisor. Outros carros também foram atingidos.

As marcas da violência também ficaram nos portões, portas e janelas de várias residências. Nem uma igreja escapou: foram 10 perfurações. “A sorte é que estava vazia, mas às vezes o pessoal fica lá dentro até tarde, passando da madrugada”, relata um comerciante.

De acordo com os moradores, as investidas do CV começaram no início do fim de semana. O primeiro ataque foi na sexta-feira (20), por volta das 22h. No sábado (21), ocorreu no início da tarde, pouco depois das 12h50. “O pessoal está comentando que foi recrutado um grupo da Rua Bahia, que fica no final de linha de Tancredo Neves, e da Engomadeira”, conta uma comerciante.

O CORREIO pediu um posicionamento à Polícia Militar, para saber quais ações foram implementadas, para garantir a sensação de segurada aos moradores, mas até agora não há resposta. 

Leia mais

Imagem - Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Imagem - Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Imagem - Proximidade com bairros nobres faz do Complexo do Nordeste o 'QG' do CV em Salvador

Proximidade com bairros nobres faz do Complexo do Nordeste o 'QG' do CV em Salvador

Mais recentes

Imagem - Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador

Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador
Imagem - Diretor de presídio na Bahia suspeito de matar a namorada em hotel é exonerado do cargo

Diretor de presídio na Bahia suspeito de matar a namorada em hotel é exonerado do cargo
Imagem - Pedreiro morre soterrado em obra da prefeitura da Bahia e moradores denunciam falta de EPI

Pedreiro morre soterrado em obra da prefeitura da Bahia e moradores denunciam falta de EPI

MAIS LIDAS

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
01

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - DEFINIDO: Veja os adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil
02

DEFINIDO: Veja os adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
03

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - 13º do INSS antecipado: veja as datas de pagamento e quem recebe em 2026
04

13º do INSS antecipado: veja as datas de pagamento e quem recebe em 2026