Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

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Bruno Wendel
Publicado em 16 de março de 2026 às 13:00
Entre as vielas da Rua Sete de Agosto, gritos, choros e súplicas se misturam às saraivadas de tiros. Quem é arrastado para lá já sabe: a morte é quase certa. Cercado por casebres, ninguém intervém. O silêncio é imposto pelo medo: quem se opõe pode ter o mesmo destino. Assim funciona o 'Globo', localidade de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina.
Portas e janelas trancadas testemunham as barbaridades cometidas pelo Comando Vermelho em seu “tribunal do crime”. Até pouco tempo, a fama era restrita à região, onde, segundo relatos, eram executados estupradores, ladrões e quem descumprisse regras da facção.
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão
No último dia 2, porém, traficantes invadiram uma casa e o caso expôs o local. A suspeita é que, após as execuções, os corpos sejam “desovados” em outros bairros, o que explicaria a falta de registros de mortes violentas na área.