COLUNA BRUNO WENDEL

Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Relatos apontam que traficantes usam área conhecida como 'Globo' para as suas execuções

Bruno Wendel

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:00

Complexo do Nordeste: no ‘Globo’, a sentença é a morte Crédito: Google Street View/Rerodução

Entre as vielas da Rua Sete de Agosto, gritos, choros e súplicas se misturam às saraivadas de tiros. Quem é arrastado para lá já sabe: a morte é quase certa. Cercado por casebres, ninguém intervém. O silêncio é imposto pelo medo: quem se opõe pode ter o mesmo destino. Assim funciona o 'Globo', localidade de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina.

Portas e janelas trancadas testemunham as barbaridades cometidas pelo Comando Vermelho em seu “tribunal do crime”. Até pouco tempo, a fama era restrita à região, onde, segundo relatos, eram executados estupradores, ladrões e quem descumprisse regras da facção.

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