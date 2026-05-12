CONFUSÃO

Repórter é cercado e agredido em transmissão ao vivo após acidente com morte

Confusão começou após o repórter registrar imagens de um dos veículos envolvidos

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:56

Repórter foi agredido ao vivo Crédito: Reprodução

O repórter policial Richard Nunes foi agredido durante a cobertura de um acidente de trânsito com vítima fatal, na manhã de segunda-feira (11), em Rondônia. O jornalista fazia um vivo para uma página local de notícias quando acabou cercado e atacado por familiares da vítima e pelo motorista de um dos veículos envolvidos na ocorrência. As informações são do g1.

A agressão foi registrada pela própria live. Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem se aproxima do jornalista, começa a xingá-lo e, logo depois, outras pessoas passam a cercá-lo no local. Segundo Richard, a confusão começou após ele filmar um dos veículos envolvidos no acidente.

Repórter foi agredido ao vivo 1 de 4

O jornalista afirmou que realizava a cobertura à distância e que não registrava imagens da vítima morta. Durante o tumulto, o repórter foi atingido na cabeça com golpes de capacete desferidos por dois homens. Apesar da violência, ele contou que o capacete que usava ajudou a diminuir o impacto e evitou ferimentos mais graves.