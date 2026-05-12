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Repórter é cercado e agredido em transmissão ao vivo após acidente com morte

Confusão começou após o repórter registrar imagens de um dos veículos envolvidos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:56

Repórter foi agredido ao vivo
Repórter foi agredido ao vivo Crédito: Reprodução

O repórter policial Richard Nunes foi agredido durante a cobertura de um acidente de trânsito com vítima fatal, na manhã de segunda-feira (11), em Rondônia. O jornalista fazia um vivo para uma página local de notícias quando acabou cercado e atacado por familiares da vítima e pelo motorista de um dos veículos envolvidos na ocorrência. As informações são do g1.

A agressão foi registrada pela própria live. Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem se aproxima do jornalista, começa a xingá-lo e, logo depois, outras pessoas passam a cercá-lo no local. Segundo Richard, a confusão começou após ele filmar um dos veículos envolvidos no acidente.

Repórter foi agredido ao vivo

Repórter foi agredido ao vivo por Reprodução
Repórter foi agredido ao vivo por Reprodução
Repórter foi agredido ao vivo por Reprodução
Repórter foi agredido ao vivo por Reprodução
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Repórter foi agredido ao vivo por Reprodução

O jornalista afirmou que realizava a cobertura à distância e que não registrava imagens da vítima morta. Durante o tumulto, o repórter foi atingido na cabeça com golpes de capacete desferidos por dois homens. Apesar da violência, ele contou que o capacete que usava ajudou a diminuir o impacto e evitou ferimentos mais graves.

De acordo com o portal de notícias onde trabalha, Richard passa bem e não precisou de atendimento médico após o ataque. O caso foi registrado junto à Polícia Militar por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Procurada, a PM não havia se pronunciado até a última atualização da reportagem.

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