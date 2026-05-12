Repórter é cercado e agredido em transmissão ao vivo após acidente com morte

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Wendel de Novais
Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:56
O repórter policial Richard Nunes foi agredido durante a cobertura de um acidente de trânsito com vítima fatal, na manhã de segunda-feira (11), em Rondônia. O jornalista fazia um vivo para uma página local de notícias quando acabou cercado e atacado por familiares da vítima e pelo motorista de um dos veículos envolvidos na ocorrência. As informações são do g1.
A agressão foi registrada pela própria live. Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem se aproxima do jornalista, começa a xingá-lo e, logo depois, outras pessoas passam a cercá-lo no local. Segundo Richard, a confusão começou após ele filmar um dos veículos envolvidos no acidente.
Repórter foi agredido ao vivo
O jornalista afirmou que realizava a cobertura à distância e que não registrava imagens da vítima morta. Durante o tumulto, o repórter foi atingido na cabeça com golpes de capacete desferidos por dois homens. Apesar da violência, ele contou que o capacete que usava ajudou a diminuir o impacto e evitou ferimentos mais graves.
De acordo com o portal de notícias onde trabalha, Richard passa bem e não precisou de atendimento médico após o ataque. O caso foi registrado junto à Polícia Militar por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Procurada, a PM não havia se pronunciado até a última atualização da reportagem.