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Policiais são presos após exigir R$ 1 milhão de homem para não forjar flagrante de tráfico

Justiça determinou bloqueio de até R$ 2 milhões em bens dos agentes investigados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:27

Operação apreendeu e bloqueou dinheiro de alvos Crédito: Reprodução

Quatro policiais civis foram presos nesta terça-feira (12), em São Paulo, suspeitos de extorquir um homem após ameaçarem forjar um flagrante de tráfico de drogas para prendê-lo. Segundo as investigações da Corregedoria Geral da Polícia Civil e do Ministério Público, os agentes exigiram R$ 1 milhão da vítima para evitar a falsa prisão. As informações são do g1. 

De acordo com a apuração, o homem foi levado sem justificativa legal para a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (DISE) de Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, onde teria permanecido contra a própria vontade. A investigação aponta que ele foi mantido como “refém” dentro da unidade policial até que parte do valor fosse entregue.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A libertação da vítima só aconteceu depois que um familiar realizou o pagamento de R$ 303 mil em dinheiro vivo aos policiais durante um encontro em uma padaria na cidade de Barueri. Ainda conforme as investigações, o restante do valor teria sido negociado para pagamento parcelado. Um segundo homem investigado no caso também aparece nas apurações policiais.

A operação, chamada de Quina, cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em endereços ligados aos policiais e nas delegacias onde eles atuavam. Durante as diligências, foram recolhidos celulares, documentos e equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 2 milhões em bens dos envolvidos.

Em nota, a Corregedoria da Polícia Civil afirmou que reafirma “seu compromisso permanente com a legalidade, a ética, a transparência institucional e o combate rigoroso a quaisquer desvios de conduta funcional”.

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Tags:

Presos Tráfico Policiais Extorsão

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