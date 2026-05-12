CRIME

Policiais são presos após exigir R$ 1 milhão de homem para não forjar flagrante de tráfico

Justiça determinou bloqueio de até R$ 2 milhões em bens dos agentes investigados

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:27

Operação apreendeu e bloqueou dinheiro de alvos Crédito: Reprodução

Quatro policiais civis foram presos nesta terça-feira (12), em São Paulo, suspeitos de extorquir um homem após ameaçarem forjar um flagrante de tráfico de drogas para prendê-lo. Segundo as investigações da Corregedoria Geral da Polícia Civil e do Ministério Público, os agentes exigiram R$ 1 milhão da vítima para evitar a falsa prisão. As informações são do g1.

De acordo com a apuração, o homem foi levado sem justificativa legal para a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (DISE) de Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, onde teria permanecido contra a própria vontade. A investigação aponta que ele foi mantido como “refém” dentro da unidade policial até que parte do valor fosse entregue.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A libertação da vítima só aconteceu depois que um familiar realizou o pagamento de R$ 303 mil em dinheiro vivo aos policiais durante um encontro em uma padaria na cidade de Barueri. Ainda conforme as investigações, o restante do valor teria sido negociado para pagamento parcelado. Um segundo homem investigado no caso também aparece nas apurações policiais.

A operação, chamada de Quina, cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em endereços ligados aos policiais e nas delegacias onde eles atuavam. Durante as diligências, foram recolhidos celulares, documentos e equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 2 milhões em bens dos envolvidos.