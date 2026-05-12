INVESTIGAÇÃO

Polícia trata desaparecimento de primas de 18 anos no Paraná como duplo homicídio

Jovens desapareceram após serem vistas com um homem em uma casa noturna de Paranavaí

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:56

Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido Crédito: Reprodução

O desaparecimento das primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos, passou a ser investigado pela Polícia Civil do Paraná como um caso de duplo homicídio. As jovens foram vistas pela última vez acompanhadas de um homem em uma boate da cidade de Paranavaí. As informações são do g1.

Segundo a polícia, a principal linha seguida pelos investigadores considera que as duas tenham sido assassinadas. A hipótese ganhou força diante do tempo sem contato das jovens com familiares e da análise das informações já reunidas pela polícia.

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“Pelo tempo de desaparecimento e pela dinâmica dos fatos, análise, cruzamento de informações, que seria a principal linha de investigação um duplo homicídio. Futuramente, se elucidado, com a possibilidade do reconhecimento da qualificadora do feminicídio”, afirmou o delegado Luiz Fernando Alves Silva, responsável pelo caso.

Apesar disso, outras possibilidades ainda não foram totalmente descartadas e que novas circunstâncias podem surgir ao longo das investigações. As buscas pelas jovens continuam, enquanto investigadores tentam esclarecer o que aconteceu após elas deixarem a boate acompanhadas do suspeito.

Convite de foragido

As primas desapareceram após aceitarem o convite de um homem que, segundo a polícia, era um criminoso foragido. Elas foram vistas pela última vez ao saírem de Cianorte, no noroeste do Paraná, com destino a uma suposta festa na cidade de Porto Rico.

O convite partiu de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos, apontado como principal suspeito do caso. Ele utilizava o nome falso “Davi” para circular na cidade e já era procurado pela Justiça por um crime de roubo cometido em 2023, em Apucarana.

As jovens embarcaram com o suspeito em uma caminhonete preta, que, segundo a polícia, tinha sinais de clonagem. Dias depois, Clayton teria retornado sozinho a Cianorte, sem o veículo. Em seguida, deixou novamente a cidade de moto.