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Primas desaparecem após saírem para festa em caminhonete desconhecida

Jovens foram vistas pela última vez na companhia de homem que usava identidade falsa e já era procurado pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:59

Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido Crédito: Reprodução

Duas primas de 18 anos estão desaparecidas desde a madrugada do dia 21 de abril em Cianorte, no noroeste do Paraná, após saírem de casa na companhia de um homem em uma caminhonete preta. Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari teriam informado que seguiriam para uma suposta festa na cidade de Porto Rico, segundo os primeiros elementos levantados pela investigação. As informações são do Uol. 

O caso ganhou contornos mais graves após a identificação do principal suspeito, um homem de 39 anos apontado como Clayton Antônio da Silva Cruz, que segue foragido. Ele já era procurado pela Justiça por roubo qualificado em Apucarana, em 2023, e teria circulado em Cianorte usando identidade falsa. De acordo com a apuração, ele se apresentava como “Davi” e utilizava até placa de veículo clonada para evitar ser reconhecido.

Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido

Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
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Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução

Além disso, o suspeito também era conhecido na cidade por apelidos como “Sagaz” e “Dog Dog”. A forma como ele atuava socialmente, frequentando ambientes noturnos sem levantar suspeitas sobre sua real identidade, chamou atenção dos investigadores. "Foi difícil identificar ele, então isso chamou atenção. Era como se o Davi fosse um 'ser social' dentro de Cianorte, nas baladas da cidade, mas fosse um ser invisível, do ponto de vista de sua identificação", explicou o delegado Luis Fernando Alves Silva durante coletiva de imprensa.

Os últimos registros das duas jovens foram feitos pela própria Sttela, que publicou imagens em uma rede social durante a madrugada do dia 21, informando que estava no trevo entre Presidente Castelo Branco e Nova Esperança e marcando a prima Letycia. Em uma das imagens analisadas pela polícia, o suspeito também aparece.

A família procurou as autoridades apenas dois dias depois, na quinta-feira (23), para registrar o desaparecimento. Desde então, equipes realizam buscas, mas ainda não houve localização das jovens. O caso passou a ser tratado com maior gravidade ao longo da apuração. A hipótese de duplo homicídio entrou no radar das autoridades diante dos indícios reunidos até o momento. Também não está descartada a possibilidade de sequestro com manutenção de cárcere privado.

"Pelos indícios e pela nossa intuição de time policial, ele está vivo. Mas e as garotas? Isso que agora precisamos iniciar uma segunda etapa da investigação", disse o delegado. A polícia também trabalha com a linha de investigação de que as primas possam estar sendo mantidas em cativeiro. A Delegacia de Cianorte segue à frente das diligências para tentar localizar as jovens e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

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Tags:

Desaparecidas Letycia Garcia Mendes Sttela Dalva Melegari Primas de 18 Anos

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