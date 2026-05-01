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“Me mata então”: homem que botou fogo em moto e deixou mãe em estado grave provocou policiais

Câmera de segurança registrou momento em que suspeito joga gasolina no veículo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:16

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto
Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto Crédito: Reprodução

O homem que incendiou a própria motocicleta durante uma abordagem da Polícia Militar, em Domingos Martins, no Espírito Santo, chegou a pedir para ser morto pelos agentes momentos antes de atear fogo no veículo. O caso ocorreu na terça-feira (28), no distrito de Melgaço, e foi registrado por câmeras de segurança. As informações são do g1.

Weverton Pereira Oliveira, de 33 anos, havia sido parado pelos policiais por conduzir a moto sem placa de identificação. Após ser informado sobre as medidas administrativas e a retenção do veículo, ele deixou o local e retornou pouco depois com a placa. No entanto, o item apresentava danos nos pontos de fixação.

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução
Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução
Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução
Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução
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Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução

As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima da motocicleta carregando um galão de gasolina. Diante da situação, um dos policiais questiona: "o que você vai fazer?", enquanto aponta a arma na direção do suspeito. Em resposta, ele diz: "me mata então".

Na sequência, uma policial ordena que o homem se afaste, segura a arma e aponta para o alto. Instantes depois, a mãe do motociclista corre até o local e tenta impedir a ação, pedindo: "não, pelo amor de Deus". O homem reage dizendo: "sai daí, mãe" e, logo em seguida, ateia fogo na moto.

A mulher acabou atingida pelas chamas e caiu no chão. Após o incêndio, ela foi socorrida pelo próprio filho e por uma pessoa que se aproximou para ajudar. O caso gerou comoção e segue sob apuração.

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