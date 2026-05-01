CRIME

“Me mata então”: homem que botou fogo em moto e deixou mãe em estado grave provocou policiais

Câmera de segurança registrou momento em que suspeito joga gasolina no veículo

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:16

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto Crédito: Reprodução

O homem que incendiou a própria motocicleta durante uma abordagem da Polícia Militar, em Domingos Martins, no Espírito Santo, chegou a pedir para ser morto pelos agentes momentos antes de atear fogo no veículo. O caso ocorreu na terça-feira (28), no distrito de Melgaço, e foi registrado por câmeras de segurança. As informações são do g1.

Weverton Pereira Oliveira, de 33 anos, havia sido parado pelos policiais por conduzir a moto sem placa de identificação. Após ser informado sobre as medidas administrativas e a retenção do veículo, ele deixou o local e retornou pouco depois com a placa. No entanto, o item apresentava danos nos pontos de fixação.

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto 1 de 4

As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima da motocicleta carregando um galão de gasolina. Diante da situação, um dos policiais questiona: "o que você vai fazer?", enquanto aponta a arma na direção do suspeito. Em resposta, ele diz: "me mata então".

Na sequência, uma policial ordena que o homem se afaste, segura a arma e aponta para o alto. Instantes depois, a mãe do motociclista corre até o local e tenta impedir a ação, pedindo: "não, pelo amor de Deus". O homem reage dizendo: "sai daí, mãe" e, logo em seguida, ateia fogo na moto.