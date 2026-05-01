CRIME

Homem é morto com 10 tiros por vizinho após agredir e arrastar mulher grávida pelos cabelos

Morador teria presenciado a cena e atirado contra o agressor

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:52

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (30), no bairro Granja de Freitas, em Belo Horizonte, após agredir a companheira, que está grávida, em via pública. O caso ocorreu depois de uma discussão motivada por suspeita de traição. As informações são do g1.

De acordo com Polícia Militar de Minas Gerais, o homem teria acessado o celular da jovem, de 20 anos, e passado a acusá-la de infidelidade. Em seguida, foi até a residência da companheira, onde iniciou as agressões. Ainda segundo relatos, ele arrastou a mulher pelos cabelos para fora da casa, levando a violência para a rua.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Testemunhas informaram que um morador da região, que estava na porta de casa, presenciou a cena e se aproximou para questionar o que estava acontecendo. Na sequência, ele teria efetuado disparos contra o agressor.A perícia técnica constatou que o homem foi atingido por cerca de dez tiros, a maioria na região da cabeça. O suspeito de realizar os disparos, um homem de 29 anos, fugiu do local antes da chegada da polícia.