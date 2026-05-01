Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é morto com 10 tiros por vizinho após agredir e arrastar mulher grávida pelos cabelos

Morador teria presenciado a cena e atirado contra o agressor

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:52

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (30), no bairro Granja de Freitas, em Belo Horizonte, após agredir a companheira, que está grávida, em via pública. O caso ocorreu depois de uma discussão motivada por suspeita de traição. As informações são do g1.

De acordo com Polícia Militar de Minas Gerais, o homem teria acessado o celular da jovem, de 20 anos, e passado a acusá-la de infidelidade. Em seguida, foi até a residência da companheira, onde iniciou as agressões. Ainda segundo relatos, ele arrastou a mulher pelos cabelos para fora da casa, levando a violência para a rua.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Testemunhas informaram que um morador da região, que estava na porta de casa, presenciou a cena e se aproximou para questionar o que estava acontecendo. Na sequência, ele teria efetuado disparos contra o agressor.A perícia técnica constatou que o homem foi atingido por cerca de dez tiros, a maioria na região da cabeça. O suspeito de realizar os disparos, um homem de 29 anos, fugiu do local antes da chegada da polícia.

A mulher ferida foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste. Já o corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

Leia mais

Imagem - Homem preso por estupro após família de menina de 12 anos descobrir crime em IA foi solto horas depois

Homem preso por estupro após família de menina de 12 anos descobrir crime em IA foi solto horas depois

Imagem - “Me mata então”: homem que botou fogo em moto e deixou mãe em estado grave provocou policiais

“Me mata então”: homem que botou fogo em moto e deixou mãe em estado grave provocou policiais

Imagem - Vereador é condenado a pagar R$ 8 mil após ironizar linguagem neutra em post: 'Teu dinheiro para todes'

Vereador é condenado a pagar R$ 8 mil após ironizar linguagem neutra em post: 'Teu dinheiro para todes'

Tags:

Crime Morte Violência Doméstica

Mais recentes

Imagem - Ondas de frio já têm data para derrubar temperaturas no Brasil nos próximos dias

Ondas de frio já têm data para derrubar temperaturas no Brasil nos próximos dias
Imagem - Homem preso por estupro após família de menina de 12 anos descobrir crime em IA foi solto horas depois

Homem preso por estupro após família de menina de 12 anos descobrir crime em IA foi solto horas depois
Imagem - “Me mata então”: homem que botou fogo em moto e deixou mãe em estado grave provocou policiais

“Me mata então”: homem que botou fogo em moto e deixou mãe em estado grave provocou policiais