CRIME

Homem invade casa, mata ex-companheira e atira contra filhas após separação

Filha de 23 anos foi baleada ao tentar proteger a mãe e está internada

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 11:20

Crime foi flagrado por câmeras de segurança Crédito: Reprodução

Uma mulher de 44 anos foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro na manhã desta quinta-feira (30), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Uma das filhas da vítima também foi baleada ao tentar defendê-la e permanece internada. O suspeito fugiu após o crime, mas foi localizado e preso horas depois. As informações são do g1.

De acordo com a polícia, o autor é Anderson Pereira da Encarnação, de 44 anos. A vítima, Sara de Lima, tinha quatro filhas — a mais nova, de apenas 2 anos, é filha dele. O crime aconteceu por volta das 10h, na Rua 29 de Janeiro, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem estaciona o carro em frente à residência, desce com a criança e entra no imóvel. Segundos depois, os disparos são ouvidos. Durante o ataque, uma das filhas de Sara, de 23 anos, foi atingida. Segundo familiares, ela tentou impedir a agressão. "A filha mais velha, ao ouvir todo o movimento ali saiu para tentar defender a mãe e levou um tiro também no abdômen", contou Denise Perela, prima da vítima.

Outras jovens que estavam na casa também correram risco. "Ele também atentou contra as outras meninas que estavam dentro da casa. Ele atirou contra a mãe, depois ele mirou para dentro da casa e saiu atirando, as meninas se esconderam dentro do quarto banheiro e a mais velha infelizmente foi atingida", relatou a parente.

Após os disparos, o homem deixou o local de carro. Logo depois, uma das filhas aparece gritando em desespero: "Ele matou minha mãe, ele matou minha mãe!". Segundo relatos, Sara foi atingida ainda no corredor de entrada da casa, logo após uma das filhas entrar com a criança na cozinha. No imóvel, ficaram marcas de tiros na parede e até no fogão.

A Polícia Militar localizou Anderson à noite, em Itaquaquecetuba, também na Grande São Paulo. Ele foi preso por volta das 22h, na Avenida Anhumas, no bairro Lousada, com o carro usado na fuga e a arma do crime. Ainda segundo os policiais, ele vestia as mesmas roupas usadas no momento do assassinato.