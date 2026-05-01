POLÍCIA

Homem preso por estupro após família de menina de 12 anos descobrir crime em IA foi solto horas depois

Suspeito era noivo da tia e teria iniciado abusos quando a menina tinha 11 anos

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:42

Pergunta à IA acabou na prisão do suspeito Crédito: Reprodução

O homem de 23 anos suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos foi colocado em liberdade poucas horas depois de ser preso em flagrante, em São José dos Pinhais, no Paraná. A denúncia veio à tona no sábado (25), quando familiares da criança encontraram uma mensagem enviada por ela a um aplicativo de inteligência artificial, o que levantou suspeitas de abuso. As informações são do g1.

Segundo a polícia, o suspeito era noivo da tia da vítima, e os episódios teriam começado em dezembro de 2025, quando a menina tinha 11 anos. A liberação do suspeito aconteceu mesmo após a família denunciar que ele é vizinho da vítima e tinha conhecimento da rotina da criança e dos familiares. Segundo relatos da tia, após ser confrontado, o homem, inclusive, teria intimidado a vítima para que ela não revelasse os episódios de violência.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

“Quando ela chegou no quarto, ela já sabia o que era. Ela só chorava e não falava nada. Eu falei: 'Por favor, meu amor, conta para a tia. Isso aqui é só três anos da minha vida, você é minha vida inteira. Fala, sempre vou acreditar em você'. E ele estava atrás de mim, fazendo gestos para ela não contar, ameaçando ela”, relatou à RPC.