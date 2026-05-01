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Ondas de frio já têm data para derrubar temperaturas no Brasil nos próximos dias

Sequência pode deixar cidades com madrugadas mais geladas já nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:48

Frio
Frio Crédito: Shutterstock

A queda acentuada nas temperaturas deve marcar o fim de semana e o início da próxima semana no Sul do Brasil, com madrugadas mais geladas e sensação de frio mais intensa. Esse cenário será provocado pela chegada de uma massa de ar frio de origem polar, que avança na sequência de uma frente fria responsável por levar chuva entre sexta-feira (1º) e sábado (2).

O ar frio começa a atuar já no sábado, inicialmente com mais força sobre o Rio Grande do Sul, e depois se espalha por Santa Catarina e Paraná ao longo dos dias seguintes. A virada no tempo também será marcada por ventos moderados, com rajadas entre 50 km/h e 60 km/h, especialmente em áreas costeiras e no entorno da Lagoa dos Patos.

A tendência é de melhora nas condições do tempo no domingo (3), com o retorno do sol em boa parte da região, conforme a Meteored. Ainda assim, o alívio será apenas visual: as temperaturas devem despencar, principalmente nas madrugadas de domingo e segunda-feira (4), que concentram os momentos mais frios do período.

Ranking do frio - top 5

Vitória da Conquista  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina por Divulgação / Prefeitura de Correntina
Lençóis, no interor da Bahia por Divulgação / Prefeitura de Lençóis
Brumado por Reprodução/TV Bahia
1 de 5
Vitória da Conquista  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

Termômetros perto de 0°C e risco de geada

No Rio Grande do Sul, as mínimas podem se aproximar de 0°C ou até ficar abaixo disso em áreas da Serra do Sudeste e dos Campos de Cima da Serra. Em outras regiões do estado, os termômetros devem marcar entre 5°C e 10°C, com possibilidade de valores ainda menores em pontos isolados.

A formação de geada é esperada, sobretudo no domingo, atingindo diversas áreas gaúchas. Na segunda-feira, o fenômeno ainda pode ocorrer, mas de maneira mais localizada e com menor intensidade.

Nova onda de frio pode reforçar queda de temperatura

Além da primeira massa de ar polar, uma segunda incursão de frio já aparece nas previsões para o início da próxima semana, prolongando o cenário de baixas temperaturas na região.

Após o período de instabilidade, esse novo sistema deve avançar novamente sobre o Sul, mantendo o clima frio por mais dias. Outra massa de ar frio deve chegar no domingo, com temperatura abaixo de zero em alguns pontos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

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Frio

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