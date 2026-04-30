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Homem põe fogo em moto e mãe fica em estado grave ao tentar impedir ação

Mulher sofreu queimaduras no rosto e braços ao tentar conter o filho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 08:27

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto
Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto Crédito: Reprodução

A mãe de um homem que incendiou a própria motocicleta durante uma abordagem da Polícia Militar, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, foi intubada após sofrer queimaduras graves. Ela tentou impedir que o filho jogasse gasolina no veículo e acabou atingida pelas chamas, com ferimentos no rosto e nos braços.

O caso aconteceu na terça-feira (28), no distrito de Melgaço. Imagens registradas no local mostram o momento em que a mulher é atingida pelo fogo e chega a cair no chão. O homem foi identificado como Weverton Pereira Oliveira, de 33 anos. Ele foi preso por tentativa de homicídio, além dos crimes de incêndio e resistência à ação policial.

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução
Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução
Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução
Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução
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Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto por Reprodução

Segundo informações, ele também sofreu queimaduras nos braços, mas sem a mesma gravidade. Ambos foram socorridos, sendo a mãe em estado mais crítico. Até a noite de quarta-feira, o quadro de saúde dela seguia grave, enquanto não havia detalhes atualizados sobre a condição dele.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na rodovia ES-368. O motociclista havia sido abordado por estar circulando sem placa de identificação. Após ser informado sobre as medidas administrativas e a retenção do veículo, ele deixou o local e retornou posteriormente com a placa.

No entanto, o item apresentava danos nos pontos de fixação, o que motivou nova contestação por parte dos agentes. Inconformado, o homem passou a questionar a ação dos policiais, o que antecedeu o momento em que decidiu atear fogo na própria moto.

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Mãe Estado Grave Fogo em Moto

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