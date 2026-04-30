CRIME

Homem põe fogo em moto e mãe fica em estado grave ao tentar impedir ação

Mulher sofreu queimaduras no rosto e braços ao tentar conter o filho

Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 08:27

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto Crédito: Reprodução

A mãe de um homem que incendiou a própria motocicleta durante uma abordagem da Polícia Militar, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, foi intubada após sofrer queimaduras graves. Ela tentou impedir que o filho jogasse gasolina no veículo e acabou atingida pelas chamas, com ferimentos no rosto e nos braços.

O caso aconteceu na terça-feira (28), no distrito de Melgaço. Imagens registradas no local mostram o momento em que a mulher é atingida pelo fogo e chega a cair no chão. O homem foi identificado como Weverton Pereira Oliveira, de 33 anos. Ele foi preso por tentativa de homicídio, além dos crimes de incêndio e resistência à ação policial.

Homem deixou mãe em estado grave ao botar fogo em moto 1 de 4

Segundo informações, ele também sofreu queimaduras nos braços, mas sem a mesma gravidade. Ambos foram socorridos, sendo a mãe em estado mais crítico. Até a noite de quarta-feira, o quadro de saúde dela seguia grave, enquanto não havia detalhes atualizados sobre a condição dele.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na rodovia ES-368. O motociclista havia sido abordado por estar circulando sem placa de identificação. Após ser informado sobre as medidas administrativas e a retenção do veículo, ele deixou o local e retornou posteriormente com a placa.