Perícia particular aponta homicídio e contesta suicídio de PC Siqueira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:57
Uma perícia particular concluída em março de 2026 indica que o influenciador PC Siqueira pode ter sido morto por estrangulamento no apartamento onde vivia, em São Paulo (SP). Ele foi encontrado morto em dezembro de 2023, aos 37 anos. A informação é do portal G1.
O laudo foi solicitado pela família e contesta a conclusão da Polícia Técnico-Científica, que havia apontado suicídio por enforcamento com uma cinta de catraca. Segundo o perito responsável, as marcas no pescoço seriam compatíveis com um fio de fone de ouvido encontrado no imóvel. O documento não aponta suspeitos.
O Ministério Público determinou nova análise do material pelo Instituto Médico Legal e pelo Instituto de Criminalística. Como não é possível exumação, a comparação será feita com base em fotos do corpo registradas na época. O novo laudo ainda não foi finalizado.
PC Siqueira morreu em 2023
A investigação foi reaberta após apontamentos de inconsistências em laudos e depoimentos. A polícia agora também apura hipóteses como homicídio, instigação ao suicídio e omissão de socorro.
A ex-namorada de PC, que estava no local no momento da morte, prestou depoimento e afirmou ter tentado socorrê-lo. A defesa dela diz que não há provas que a liguem ao caso e que os laudos oficiais apontam suicídio. Testemunhas também foram ouvidas e uma reconstituição foi feita em 2026 no prédio onde ele morava. Até o momento, não há suspeitos identificados.
O caso segue em investigação.
PC Siqueira foi um dos primeiros grandes nomes da criação de conteúdo digital no Brasil, com forte presença no YouTube, além de ter trabalhado na televisão, incluindo a MTV. Nos últimos anos, ele também esteve envolvido em uma investigação sobre suspeita de divulgação de conteúdo ilegal, caso que acabou sem conclusão judicial após sua morte.