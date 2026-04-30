NOVA VERSÃO

Perícia particular aponta homicídio e contesta suicídio de PC Siqueira

Laudo contesta versão oficial e leva Ministério Público a pedir nova análise do caso

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:57

PC Siqueira Crédito: Reprodução

Uma perícia particular concluída em março de 2026 indica que o influenciador PC Siqueira pode ter sido morto por estrangulamento no apartamento onde vivia, em São Paulo (SP). Ele foi encontrado morto em dezembro de 2023, aos 37 anos. A informação é do portal G1.

O laudo foi solicitado pela família e contesta a conclusão da Polícia Técnico-Científica, que havia apontado suicídio por enforcamento com uma cinta de catraca. Segundo o perito responsável, as marcas no pescoço seriam compatíveis com um fio de fone de ouvido encontrado no imóvel. O documento não aponta suspeitos.

O Ministério Público determinou nova análise do material pelo Instituto Médico Legal e pelo Instituto de Criminalística. Como não é possível exumação, a comparação será feita com base em fotos do corpo registradas na época. O novo laudo ainda não foi finalizado.

PC Siqueira morreu em 2023 1 de 8

A investigação foi reaberta após apontamentos de inconsistências em laudos e depoimentos. A polícia agora também apura hipóteses como homicídio, instigação ao suicídio e omissão de socorro.

A ex-namorada de PC, que estava no local no momento da morte, prestou depoimento e afirmou ter tentado socorrê-lo. A defesa dela diz que não há provas que a liguem ao caso e que os laudos oficiais apontam suicídio. Testemunhas também foram ouvidas e uma reconstituição foi feita em 2026 no prédio onde ele morava. Até o momento, não há suspeitos identificados.

O caso segue em investigação.