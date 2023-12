Youtuber PC Siqueira é encontrado morto dentro de apartamento em São Paulo

Crédito: Reprodução/Redes sociais

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda



O youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, 37 anos, foi encontrado morto em seu apartamento, no centro de São Paulo, no fim da tarde desta quarta-feira (27). Segundo o portal Metrópoles, a Polícia Militar chegou ao local às 17h53 e encontrou o youtuber já sem vida.

Uma equipe da Polícia Civil foi encaminhada ao apartamento do youtuber para fazer perícia e remover o corpo. O caso foi encaminhado para o 11º Distrito Policial de Santo Amaro, que vai investigar a morte.

Ainda de acordo com o Metrópoles, em março deste ano, o youtuber foi encontrado desacordado em seu apartamento e socorrido por bombeiros. Ele foi conduzido ao nosocômio psiquiátrico da UPA de Santo Amaro, onde foi atendido. Depois, foi liberado na companhia de um amigo. Na ocasião, ele agradeceu aos fãs pelo apoio e disse que estava se recuperando bem de uma tentativa de suicídio.

No último domingo, PC Siqueira fez uma postagem em seu perfil no Instagram desabando sobre a solidão no Natal. "Feliz natal pra você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana pra fazer festa. Você não está sozinho!", escreveu na legenda do vídeo.

Natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, PC Siqueira foi um dos primeiros influenciadores do YouTube, que se lançou na mesma época de Felipe Neto. Ele sempre foi muito aberto com relação aos seus problemas de saúde mental.

Em 2020, ele foi acusado de pedofilia, mas uma investigação policial não encontrou provas do crime. PC Siqueira teve seus dispositivos eletrônicos apreendidos para perícia, entre eles computador, HD externo, celular e até videogame.

No relatório da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que o site Notícias da TV teve acesso com exclusividade, os peritos concluíram que o youtuber não armazenou ou compartilhou fotos, ou vídeos de conteúdo pornográfico de menores de idade. Além disso, também não tinha conversas do influenciador com outras pessoas sobre o tema e ele tampouco fez buscas em sites de pesquisas a respeito do assunto.

PC Siqueira parou de publicar vídeos no YouTube na época da acusação. Quando voltou a criar conteúdo para o canal, ele falou que passava por dificuldades financeiras e pediu doações.

IMPORTANTE:

Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades emocionais ou considerando o suicídio, ligue para o “Centro de Valorização da Vida” pelo número 188. O CVV realiza apoio emocional, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Mais ajuda

Mapa da Saúde Mental, que traz uma lista de locais de atendimento voluntário online e presencial em todo país.

Pode Falar, um canal lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) de ajuda em saúde mental para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. Funciona de forma anônima e gratuita, indicando materiais de apoio e serviço.

Em Salvador

Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (Neps): 71 3116-9440, em horário comercial

Centro de Valorização da Vida (CVV): 71 3322-4111 ou 141 (capitais) / www.cvv.org.br

LOCAIS COM ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO GRÁTIS OU DE BAIXO CUSTO:

NAPSI – Núcleo de Atendimento Psicológico Av. Ademar de Barros, 343, Ed. Julio Call, sala 108 – Tel.: 3247-5020. Psicodiagnóstico, psicoterapia, orientação profissional, psiconcologia.

CEFAC – Centro de Estudos de Família e Casal Parque Lucaia, Ed. WM – Tel.: 3334-3150 Psicoterapia individual, conjugal e familiar.

CECOM – Centro Comunitário Batista Cleriston Andrade Rua Lord Cockrani, Garibaldi – Tel.: 3235-8114. Atendimento individual e em grupo.

CCVP – Complexo Comunitário Vida Plena Rua Artur Gonzales (fim de linha de Pau da Lima).

COFAM – Centro de Orientação Familiar Av. Joana Angélica, 79, Pavilhão Julia Carvalho, Internato Nossa Sra. de Misericórdia – Pupilleira. Tel: 3242-5959. Atendimento de psicoterapia individual e em grupo uma vez ao mês. Não cobra taxa.

Lar Harmonia Rua Dep. Paulo Jacson, 560 – Piatã. Tel.: 3286-7796, ramal 119. Psicoterapia individual, em grupo, familiar e orientação profissional. Não cobra taxa.

Centro de Valorização da Vida R. Luis Gama, 47 – Nazaré – Tel.: 3322-4111; 3244-6936 Atendimento por telefone 24 horas e pessoalmente das 7h às 18h.

IJBA - Instituto Junguiano da Bahia Alameda Bons Ares, 15, Candeal Salvador - Bahia. Marcação de Consultas: (71) 3356-1645

Faculdades BAHIANA Av. Dom João VI, 275 – Brotas. Tel.: 3276-8259 Cadastro por telefone em janeiro e em junho. Não é cobrada taxa.

UNIFACS – NEPPSI Rua Ponciano de Oliveira, 126, 1º andar. Av. Anita Garibaldi, Rio Vermelho. Tel.: 3330-4677 / 4678 Cadastro por telefone. Psicoterapia individual, grupal e familiar.

FTC Av. Luis Viana Filho, 8.812, Paralela. Tel.: 3281-8073 Cadastro por telefone. A taxa varia de acordo com o paciente. Psicoterapia individual, grupal e familiar.

UNIJORGE Av. Luis Viana Filho, 6.775, Paralela. Tel.: 3206-8015 / 3534-8000. Cadastro por telefone.

IMAS – Instituto Multidisciplinar de Assistência à Saúde do Centro Universitário Jorge Amado Av. Edgard Santos, s/nº – Narandiba – Salvador. Tel.: (71) 3103-3900.

UFBA Estrada de São Lázaro, 170, São Lázaro – Tel.: 3235-4589. Cadastro por telefone no inicio de cada semestre. Psicoterapia e Orientação Profissional.