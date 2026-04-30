SÉCULO XIX

Derrota histórica: quem foi o último presidente a ter um indicado ao STF barrado antes de Lula

Indicação barrada pelo Senado não ocorria há mais de 100 anos

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:40

Floriano Peixoto teve 5 indicações rejeitadas Crédito: Reprodução

A rejeição do nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF) marca um fato raro na história republicana. O advogado-geral da União, Jorge Messias, não conseguiu apoio suficiente no Senado: foram 42 votos contrários e 34 favoráveis, quando eram necessários ao menos 41 votos para aprovação.

O episódio interrompe uma longa tradição de confirmações automáticas e remete a um passado distante. A última vez que um indicado ao STF foi rejeitado ocorreu ainda no século XIX, durante o governo de Floriano Peixoto.

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Desde a Proclamação da República, apenas cinco nomes haviam sido barrados pelo Senado - todos nesse mesmo período. Naquele contexto, havia dúvidas sobre os critérios exigidos para o cargo, já que a Constituição falava em notório saber, sem especificar necessariamente formação jurídica.

Quatro dos cinco indicados rejeitados não eram formados em direito, o que pesou na decisão dos parlamentares. Sobre o caso mais emblemático, a historiadora Lêda Boechat Rodrigues registrou: "Ao negar […] aprovação à nomeação de Barata Ribeiro para o cargo […], consagrou o Senado a interpretação de que 'o notável saber refere-se a conhecimentos jurídicos; não basta ser diplomado em direito, mas é essencial ser notável pelo conhecimento das matérias que constituem as funções do Supremo Tribunal".

Especialistas apontam que, além da questão técnica, o cenário político teve papel decisivo. As rejeições estavam ligadas aos conflitos institucionais da época, em meio a um governo de perfil centralizador. O período era marcado por tensões e indicações de aliados sem formação jurídica adequada.

O caso mais conhecido foi o de Candido Barata Ribeiro, médico e político que chegou a assumir o cargo por dez meses antes de ser vetado. Ele foi o único ministro do STF sem formação em direito, conforme destacou o ex-ministro Celso de Mello. Outros nomes rejeitados incluíam militares, engenheiros e aliados políticos do governo.

STF e o papel do Senado

Criado em 1890, logo após a República, o STF passou a exercer o papel de guardião da Constituição. O modelo brasileiro segue o padrão em que o presidente indica os ministros, mas a aprovação depende do Senado - mecanismo inspirado no sistema dos Estados Unidos e pensado como forma de equilíbrio entre os poderes.