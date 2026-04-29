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Senado rejeita indicação de Jorge Messias ao STF

Placar foi de 42 votos contrários e 34 a favor

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 19:20

Messias é sabatinado em Brasília
Messias é sabatinado em Brasília Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

O Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (29). A indicação do presidente Lula (PT) recebeu 42 votos contra a 34 favoráveis, em votação secreta. Era necessário o voto de ao menos 41 dos 81 senadores. Antes do nome de Messias ser avaliado pelo plenário, havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A votação em plenário foi realizada após de oito horas de sabatina na CCJ. No colegiado, o placar foi de 16 votos a 11. Ao responder as perguntas dos senadores, Messias reforçou sua posição contrária ao aborto, criticou as decisões individuais do STF, defendeu o aprimoramento e autocontenção em pautas polêmicas, além de destacar que é um “servo de Deus”. 

Jorge Messias é indicado ao STF

Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert
Messias assume vaga deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A indicação de Messias ainda depende de aprovação no Senado por Agência Brasil
Ele é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, o que o coloca numa carreira longa na advocacia pública por Divulgação
Pernambucano, Messias se formou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por Agência Brasil
Ele também é visto como um homem de fé: a Assembleia de Deus de Madureira declarou apoio à sua indicação para o STF, elogiando seu caráter religioso por Divulgação
Envolvido em polêmica de áudio de Dilma em 2016, Jorge Messias ficou conhecido como “Bessias”, mas sempre negou participação em qualquer irregularidade por Renato Menezes/Ascom/AGU
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Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert

A rejeição ao nome indicado por Lula é vista como uma derrota do governo do petista. O veto a um indicado à Corte não ocorria há 132 anos. Após a sabatina, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT), afirmou que a aprovação de Messias aconteceria com, pelo menos, 45 votos favoráveis no Senado. 

Uma intensa movimentação foi registrada no Senado após a oficialização da rejeição. Opositores do governo comemoraram a decisão do plenário. Jorge Messias foi indicado para preencher a cadeira deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que adiantou a sua aposentadoria do STF em outubro do ano passado. 

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Quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga de Barroso no STF

Jorge Messias é natural de Recife, capital de Pernambuco, tem 45 anos, e é atualmente ministro da Advocacia-Geral da União (AGU). É formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Também possui mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília (UnB).

Atuou como consultor jurídico nos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de procurador do Banco Central e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ingressou na Advocacia-Geral da União como procurador da Fazenda Nacional, cargo responsável pela cobrança de dívidas fiscais de contribuintes com a União, em 2007.

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