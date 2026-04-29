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Por 16 votos a 11, CCJ aprova Jorge Messias para o STF

Indicação seguirá para o plenário do Senado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:00

Jorge Messias
Jorge Messias passou por sabatina nesta quarta-feira (29) Crédito: Divulgação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (29) a indicação do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi aprovado com um placar de 16 votos favoráveis e 11 contrários, após a sabatina. A indicação seguirá para o plenário da Casa, que fará a analise ainda hoje. 

Messias será aprovado no plenário caso receba ao menos 41 votos. Em caso de aprovação, o indicado pelo presidente Lula (PT) estará apto a assumir a função de ministro do Supremo e ocupará a vaga deixada com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. A votação ocorre quase cinco meses depois do anúncio formal do nome do AGU para a vaga.

Durante a sabatina, Messias reforçou sua posição contrária ao aborto, criticou as decisões individuais do STF, defendeu o aprimoramento e autocontenção em pautas polêmicas, além de destacar que é um “servo de Deus”, e que ser evangélico é uma bênção, “não um ativo”, defendendo a laicidade do Estado.

Jorge Messias é indicado ao STF

Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert
Messias assume vaga deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A indicação de Messias ainda depende de aprovação no Senado por Agência Brasil
Ele é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, o que o coloca numa carreira longa na advocacia pública por Divulgação
Pernambucano, Messias se formou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por Agência Brasil
Ele também é visto como um homem de fé: a Assembleia de Deus de Madureira declarou apoio à sua indicação para o STF, elogiando seu caráter religioso por Divulgação
Envolvido em polêmica de áudio de Dilma em 2016, Jorge Messias ficou conhecido como “Bessias”, mas sempre negou participação em qualquer irregularidade por Renato Menezes/Ascom/AGU
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Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert

Jorge Messias é natural de Recife, capital de Pernambuco, tem 45 anos, e é atualmente ministro da Advocacia-Geral da União (AGU). É formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Também possui mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília (UnB).

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Atuou como consultor jurídico nos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de procurador do Banco Central e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ingressou na Advocacia-Geral da União como procurador da Fazenda Nacional, cargo responsável pela cobrança de dívidas fiscais de contribuintes com a União, em 2007. 

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