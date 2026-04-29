POLÍTICA

Por 16 votos a 11, CCJ aprova Jorge Messias para o STF

Indicação seguirá para o plenário do Senado

Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:00

Jorge Messias passou por sabatina nesta quarta-feira (29) Crédito: Divulgação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (29) a indicação do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi aprovado com um placar de 16 votos favoráveis e 11 contrários, após a sabatina. A indicação seguirá para o plenário da Casa, que fará a analise ainda hoje.

Messias será aprovado no plenário caso receba ao menos 41 votos. Em caso de aprovação, o indicado pelo presidente Lula (PT) estará apto a assumir a função de ministro do Supremo e ocupará a vaga deixada com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. A votação ocorre quase cinco meses depois do anúncio formal do nome do AGU para a vaga.

Durante a sabatina, Messias reforçou sua posição contrária ao aborto, criticou as decisões individuais do STF, defendeu o aprimoramento e autocontenção em pautas polêmicas, além de destacar que é um “servo de Deus”, e que ser evangélico é uma bênção, “não um ativo”, defendendo a laicidade do Estado.

Jorge Messias é indicado ao STF 1 de 7

Jorge Messias é natural de Recife, capital de Pernambuco, tem 45 anos, e é atualmente ministro da Advocacia-Geral da União (AGU). É formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Também possui mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília (UnB).

