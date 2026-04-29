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Novas profissões podem ter porte de arma liberado; saiba quais

Projetos de lei tramitam no Congresso Nacional

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:35

POrte d
POrte d Crédito: Pixabay

A ampliação do porte de arma de fogo para novas categorias profissionais tem sido tema frequente de propostas em análise no Congresso Nacional. Na última terça-feira (28), a Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado aprovou um projeto de lei que autoriza o porte para parte dos agentes de trânsito.

Além dessa categoria, outras propostas em tramitação também buscam incluir novos profissionais entre aqueles autorizados a portar arma de fogo. Para que essas medidas passem a valer, ainda precisam ser aprovadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, além de receber sanção do Presidente da República.

Saiba quais são os tipos de armas mais utilizadas por CACs

Pistola por auto-upload
Carabina por auto-upload
Espingarda por Divulgação/Ascom PM
Revólver por Divulgação/PM
Metralhadora por Reprodução
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Pistola por auto-upload

Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública aprovou recentemente um projeto que permite o porte de arma para agentes de fiscalização ambiental que atuam em atividades externas, como inspeções, vistorias e apuração de infrações.

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Outro texto aprovado pelo colegiado é o PL 2480/25, que prevê a autorização para porte de arma durante 24 horas por vigilantes e agentes de segurança privada. Já o PL 6243/25, que também está em tramitação na Câmara, propõe estender o direito de porte e posse de arma de fogo aos servidores efetivos dos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

Tags:

Brasil Congresso Nacional

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