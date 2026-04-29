BRASIL

Novas profissões podem ter porte de arma liberado; saiba quais

Projetos de lei tramitam no Congresso Nacional

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:35

POrte d Crédito: Pixabay

A ampliação do porte de arma de fogo para novas categorias profissionais tem sido tema frequente de propostas em análise no Congresso Nacional. Na última terça-feira (28), a Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado aprovou um projeto de lei que autoriza o porte para parte dos agentes de trânsito.

Além dessa categoria, outras propostas em tramitação também buscam incluir novos profissionais entre aqueles autorizados a portar arma de fogo. Para que essas medidas passem a valer, ainda precisam ser aprovadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, além de receber sanção do Presidente da República.

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Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública aprovou recentemente um projeto que permite o porte de arma para agentes de fiscalização ambiental que atuam em atividades externas, como inspeções, vistorias e apuração de infrações.