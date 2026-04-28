Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo Lula libera R$ 12 bilhões de emendas na véspera da sabatina de Jorge Messias

Jorge Messias foi indicado por Lula para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19:48

Edilson Rodrigues/Agência Estado
CCJ do Senado promove nesta quarta (29) a sabatina de Jorge Messias. Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Estado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado promove, nesta quarta-feira (29), a partir das 9h, a sabatina de Jorge Messias. O advogado-geral da União foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta terça-feira (28), na véspera da sabatina, o governo Lula empenhou cerca de R$ 12 bilhões em emendas parlamentares, segundo o portal g1. Do total, R$ 10,7 bilhões estão dentro dos R$ 17,3 bilhões que o governo é obrigado a pagar no primeiro semestre de 2026, segundo calendário aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O cronograma prevê o pagamento de 65% das emendas individuais e de bancada a fundos de saúde e de assistência social e para as transferências especiais, conhecidas como “emendas PIX”, que podem ser aplicadas em qualquer finalidade.

Jorge Messias foi indicado por Lula para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. A Constituição prevê que os ministros do Supremo Tribunal Federal podem ser nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado. A indicação conta com relatório favorável apresentado pelo senador Weverton (PDT-MA).

No relatório, Weverton ressaltou que Messias é graduado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestre e doutor pela Universidade de Brasília, além de ser professor universitário e autor de livros e artigos jurídicos.

Há duas semanas, durante entrevista à TV Senado, Weverton disse que a expectativa para a sabatina é positiva e que a indicação de Jorge Messias deve reunir apoio suficiente no Senado.

Mais recentes

Imagem - Deputado baiano será relator da PEC pelo fim da escala 6x1 em comissão especial

Deputado baiano será relator da PEC pelo fim da escala 6x1 em comissão especial
Imagem - João Roma aposta em vitória de ACM Neto no 1° turno e critica governo do PT: 'Só promessas e engano'

João Roma aposta em vitória de ACM Neto no 1° turno e critica governo do PT: 'Só promessas e engano'
Imagem - Novas regras do vale-refeição: veja o que muda e como afeta seu bolso

Novas regras do vale-refeição: veja o que muda e como afeta seu bolso