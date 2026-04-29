EM FAMILÍA

Mãe de Oruam é investigada pela Polícia Civil; inquérito sugere sua participação em organização criminosa

Márcia Gama e o filho, o rapper Oruam, são considerados foragidos pela Justiça do Rio

Nauan Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 19:01

Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, companheira de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam Crédito: Reprodução

A mãe do rapper Oruam e esposa de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, Márcia Gama é considerada foragida junto com os filhos. Ambos são alvos de mandados de prisão expedidos nesta quarta-feira (29) em uma operação contra o braço financeiro da facção criminosa. Segundo a Polícia Civil, o grupo movimentava valores do tráfico para a compra de bens de luxo na Zona Oeste do Rio. As informações são da CNN.

De acordo com o inquérito, Márcia Gama exerce um papel estratégico na organização criminosa. A polícia a identifica como um dos principais elos de comunicação entre a cúpula da facção, que está no sistema prisional, e os integrantes que atuam nas ruas, sendo responsável por intermediar os interesses diretos de Marcinho VP.

Esposa de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam 1 de 5

Segundo a polícia, o faturamento do tráfico de drogas era escoado por meio de operadores financeiros e contas de "laranjas" para ocultar patrimônio e adquirir bens de luxo.

Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços de alto padrão na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Esta é a segunda vez no ano que ela é alvo de ordens de prisão; em março, chegou a ser considerada foragida, mas teve a prisão revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).