Oruam é considerado foragido após descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica

Um mandado expedido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) realizou nesta terça-feira (3) buscas para prender o rapper Oruam, após o descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica. No entanto, o artista não foi localizado em sua residência e é considerado foragido até o cumprimento da ordem judicial.

A decisão, proferida pelo ministro Joel Ilan Paciornik, é embasada em 28 interrupções de sinal no equipamento de monitoramento em apenas 43 dias, ocorrendo majoritariamente durante a noite e em finais de semana. Embora a defesa tenha atribuído as falhas a "problemas de carregamento da bateria", o ministro classificou a narrativa como frágil.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta quarta-feira (3), o pedido de prisão domiciliar humanitária feito pela defesa do rapper Oruam e manteve sua prisão preventiva. Os advogados alegavam que o artista possui histórico de "comorbidades infecciosas no pulmão", o que teria agravado suas condições psíquicas e respiratórias, mas o argumento não foi aceito pela Corte.

O histórico criminal de Mauro Davi, nome real do artista, inclui uma prisão em julho de 2025, quando foi indiciado por sete crimes, entre eles tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência e ameaça. Posteriormente, ele também foi denunciado por tentativa de homicídio contra policiais durante uma ação que o levou à prisão.