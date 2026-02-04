Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oruam é considerado foragido após descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica

Polícia Civil não localizou o artista em sua residência durante buscas

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:40

Oruam em Bangu
Oruam em Bangu Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um mandado expedido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) realizou nesta terça-feira (3) buscas para prender o rapper Oruam, após o descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica. No entanto, o artista não foi localizado em sua residência e é considerado foragido até o cumprimento da ordem judicial.

A decisão, proferida pelo ministro Joel Ilan Paciornik, é embasada em 28 interrupções de sinal no equipamento de monitoramento em apenas 43 dias, ocorrendo majoritariamente durante a noite e em finais de semana. Embora a defesa tenha atribuído as falhas a "problemas de carregamento da bateria", o ministro classificou a narrativa como frágil.

Relembre a operação na casa do rapper:

Ação na casa de Oruam

Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
1 de 5
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta quarta-feira (3), o pedido de prisão domiciliar humanitária feito pela defesa do rapper Oruam e manteve sua prisão preventiva. Os advogados alegavam que o artista possui histórico de "comorbidades infecciosas no pulmão", o que teria agravado suas condições psíquicas e respiratórias, mas o argumento não foi aceito pela Corte.

O histórico criminal de Mauro Davi, nome real do artista, inclui uma prisão em julho de 2025, quando foi indiciado por sete crimes, entre eles tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência e ameaça. Posteriormente, ele também foi denunciado por tentativa de homicídio contra policiais durante uma ação que o levou à prisão.

O rapper havia deixado a prisão em setembro passado, beneficiado por uma liminar que substitui a detenção por medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar noturno. Com a revogação dessa liminar devido ao descumprimento das regras, ele deve retornar ao sistema prisional assim que for localizado pelas autoridades.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Oruam vai voltar à prisão após interrupção do sinal da tornozeleira

Oruam reage a foto de deputada federal em ‘trono’ de fuzis: 'Se eu postar é apologia ao crime'

'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

MC Poze do Rodo reencontra Oruam na porta da cadeia e se emociona

STJ revoga prisão de Oruam e MC Poze comemora decisão nas redes sociais

Tags:

Prisão Comando Vermelho Oruam Foragido

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (4)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (4)
Imagem - Vídeo: erros de português por parte de instrutores em escola cívico-militar viralizam no 1° dia de aula

Vídeo: erros de português por parte de instrutores em escola cívico-militar viralizam no 1° dia de aula
Imagem - Jovem de 18 anos denuncia ministro do STJ por importunação sexual

Jovem de 18 anos denuncia ministro do STJ por importunação sexual

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
02

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
03

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
04

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)