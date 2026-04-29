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Anvisa proíbe protetores solares e repelentes de marca popular por irregularidades

Produtos apresentavam fórmulas diferentes das autorizadas pela Agência

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 20:44

Anvisa proíbe protetores solares e repelentes
Anvisa proíbe protetores solares e repelentes Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição de produtos repelentes e protetores solares produzidos pela empresa Henlau Química. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (28).

De acordo com a agência, estão proibidas a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso de repelentes e protetores solares da empresa. A proibição foi motivada pelo fato de os produtos serem fabricados com fórmula diferente da autorizada pela reguladora. Inspeção realizada entre os dias 14 e 17 de abril constatou o descumprimento de determinações do Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes.

Veja todos os protetores solares e repelentes proibidos pela Anvisa

Repelente Gel Baby Amorável por Divulgação
Sunlau FPS 30 - Loção de proteção solar UVA/UVB com vitamina E por Divulgação
Sunlau Spray repelente Deet por Divulgação
Protetor Solar FPS 30 Wurth por Divulgação
Needs Repelente de Insetos com Icaridina Spray Kids por Divulgação
Needs Repelente de Insetos com Icaridina Gel Kids por Divulgação
Anvisa proíbe protetores solares e repelentes por Divulgação
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Repelente Gel Baby Amorável por Divulgação

A orientação do órgão é que os clientes que possuam algum dos produtos entrem em contato com a empresa, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) disponível no rótulo.

Confira todos os itens que devem ser recolhidos:

  • Repelente Gel Baby Amorável
  • Sunlau FPS 30 – Loção de proteção solar UVA/UVB com vitamina E
  • Protetor Solar FPS 30 Wurth
  • Sunlau Spray Repelente Deet
  • Needs Repelente de Insetos com Icaridina Spray Kids
  • Needs Repelente de Insetos com Icaridina Gel Kids

A medida também proibiu todos os produtos saneantes da empresa, por irregularidades e descumprimento do Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos Saneantes. Em razão das irregularidades, a Anvisa suspendeu a fabricação desses produtos.

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