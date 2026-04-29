Anvisa proíbe protetores solares e repelentes de marca popular por irregularidades

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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de abril de 2026 às 20:44
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição de produtos repelentes e protetores solares produzidos pela empresa Henlau Química. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (28).
De acordo com a agência, estão proibidas a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso de repelentes e protetores solares da empresa. A proibição foi motivada pelo fato de os produtos serem fabricados com fórmula diferente da autorizada pela reguladora. Inspeção realizada entre os dias 14 e 17 de abril constatou o descumprimento de determinações do Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes.
Veja todos os protetores solares e repelentes proibidos pela Anvisa
A orientação do órgão é que os clientes que possuam algum dos produtos entrem em contato com a empresa, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) disponível no rótulo.
Confira todos os itens que devem ser recolhidos:
A medida também proibiu todos os produtos saneantes da empresa, por irregularidades e descumprimento do Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos Saneantes. Em razão das irregularidades, a Anvisa suspendeu a fabricação desses produtos.