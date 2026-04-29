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Após rejeição histórica de Jorge Messias, veja o que acontece com a vaga no STF

Vaga pertence ao ministro Luís Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria antecipada e deixou a Corte em outubro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 22:09

Jorge Messias
Jorge Messias Crédito: Agência Brasil

O Senado brasileiro rejeitou o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Após a derrota por 42 votos a 31, em votação secreta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá escolher um novo nome para a indicação ao tribunal.

Segundo os procedimentos previstos, o presidente precisa encaminhar uma nova indicação ao Senado, onde o escolhido passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, posteriormente, por votação no plenário da Casa. O processo de nomeação de ministros do STF está previsto na Constituição Federal de 1988. Para ser aprovado, o indicado precisa receber ao menos 41 dos 81 votos dos senadores.

Jorge Messias é indicado ao STF

Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert
Messias assume vaga deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A indicação de Messias ainda depende de aprovação no Senado por Agência Brasil
Ele é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, o que o coloca numa carreira longa na advocacia pública por Divulgação
Pernambucano, Messias se formou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por Agência Brasil
Ele também é visto como um homem de fé: a Assembleia de Deus de Madureira declarou apoio à sua indicação para o STF, elogiando seu caráter religioso por Divulgação
Envolvido em polêmica de áudio de Dilma em 2016, Jorge Messias ficou conhecido como “Bessias”, mas sempre negou participação em qualquer irregularidade por Renato Menezes/Ascom/AGU
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Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert

Jorge Messias passou por cerca de oito horas de sabatina na CCJ, onde obteve parecer favorável por 16 votos a 11. Ele havia sido indicado pelo governo federal para assumir a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria antecipada e deixou a Corte em outubro de 2025.

Durante a sabatina, Messias respondeu a perguntas de senadores da base governista e da oposição. Nos questionamentos, o advogado-geral da União reforçou seu posicionamento como “servo de Deus” e contrário ao aborto, defendeu a autocontenção em pautas polêmicas e demonstrou postura crítica em relação a decisões individuais do STF.

O relator da indicação de Messias na CCJ, senador Weverton Rocha (PDT-MA), chegou a afirmar que a expectativa era de que o indicado teria entre 45 e 48 votos favoráveis à aprovação.

A última rejeição do Senado a um nome indicado ao STF havia ocorrido em 1894, há cerca de 132 anos, quando cinco nomes apresentados pelo marechal Floriano Peixoto foram barrados pelo Parlamento. Foram eles: Barata Ribeiro, Innocêncio Galvão de Queiroz, Ewerton Quadros, Antônio Sève Navarro e Demosthenes da Silveira Lobo.

* Com informações da Agência Brasil

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