POLÍTICA

Como investigar e julgar um ministro do STF no Brasil

Entenda o passo a passo que envolve Polícia Federal, PGR, Supremo e Senado e quais condutas podem levar à punição ou afastamento de um ministro

Matheus Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 22:10

Ministros da Primeira Turma do STF Crédito: Gustavo Moreno/STF

A estrutura de poder no Brasil foi desenhada para que nenhum cargo seja exercido de forma absoluta. No epicentro dessa discussão, a pergunta sobre como investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ganha relevância técnica. O sistema opera em duas frentes distintas, a criminal, sob competência do próprio STF, e a política, comandada pelo Legislativo.



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Investigação Criminal e o Foro Prerrogativo

Se um ministro é suspeito de um crime comum, o rito foge do padrão convencional. A investigação é conduzida pela Polícia Federal, com supervisão do Supremo e atuação da Procuradoria-Geral da República (PGR) como titular da ação penal. O julgamento final cabe ao Plenário do Supremo.



Para a Dra. Jacqueline Valles, especialista em Direito Penal, a estrutura investigativa muda os personagens, mas mantém o rigor. "O inquérito é presidido por um delegado da PF, mas diligências que envolvem restrição de direitos precisam de autorização de um ministro do STF", explica. Ela reforça que a Polícia Federal atua com autonomia técnica, mas esbarra em limites constitucionais. Novos inquéritos só avançam se houver fatos novos que superem arquivamentos anteriores solicitados pela PGR.



O Impeachment e a barreira da admissibilidade

No campo político, o "freio" sobre o Supremo reside no Senado Federal. É lá que tramitam os pedidos de impeachment por crimes de responsabilidade. Recentemente, decisões do próprio STF tentaram estabelecer filtros para evitar que o protocolo de pedidos se tornasse uma ferramenta puramente política.



O rito no Senado

Admissibilidade: o presidente do Senado exerce o juízo inicial de admissibilidade da denúncia, podendo indeferir pedidos ineptos ou sem fundamento.



Comissão especial: se admitido, o caso é analisado por uma comissão especial de senadores, responsável por emitir parecer sobre a acusação.



Votação final: a condenação exige o apoio de 54 senadores.

