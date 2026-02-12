Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PF encontra citações a ministro Dias Toffoli, do STF, em celular de Vorcaro

Em nota, Toffoli fala em ilações e afirma que PF não legitimidade para pedir suspeição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 07:53

Dias Toffoli
Dias Toffoli Crédito: ASCOM/STF

O envio de um relatório da Polícia Federal (PF) ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, contendo dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, provocou nova pressão interna na Corte. O material inclui menções ao ministro Dias Toffoli, responsável pela relatoria do processo relacionado à instituição financeira.

Segundo O Globo, o episódio aumentou o clima de apreensão em torno do caso e reacendeu, nos bastidores, o debate sobre a permanência de Toffoli como relator. Ministros admitem, reservadamente, que a situação amplia o desgaste da Corte e eleva o risco político envolvendo o processo.

Apesar do incômodo, a avaliação predominante é de que qualquer decisão precisa aguardar esclarecimentos formais. Magistrados defendem que é necessário compreender o teor das menções ao ministro antes de qualquer conclusão. Uma reação precipitada poderia agravar a crise, consideram.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

Até o momento, não foram divulgados detalhes do relatório entregue pela PF a Fachin na segunda-feira. Em nota, o gabinete de Toffoli confirmou ter recebido um pedido de declaração de suspeição elaborado pela Polícia Federal para afastá-lo do caso, mas classificou o conteúdo do relatório como baseado em “ilações”.

“O gabinete do Ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo, nos termos do artigo 145, do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo Ministro ao Presidente da Corte”, informou a nota.

Já a defesa de Daniel Vorcaro declarou que “manifesta preocupação com o vazamento seletivo de informações, que acaba por gerar constrangimentos indevidos, favorecer ilações e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa”.

Leia mais

Imagem - Ex-presidente do Rioprevidência é preso em investigação sobre investimentos de quase R$ 1 bi no Master

Ex-presidente do Rioprevidência é preso em investigação sobre investimentos de quase R$ 1 bi no Master

Imagem - BC decreta liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master

BC decreta liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master

Imagem - FGC começa a pagar quem tem dinheiro no Banco Master; veja como fazer pedido

FGC começa a pagar quem tem dinheiro no Banco Master; veja como fazer pedido

Tags:

Dias Toffoli

Mais recentes

Imagem - Morto em 2019, Jeffrey Epstein tem CPF ainda ativo e cogitou ter cidadania do Brasil

Morto em 2019, Jeffrey Epstein tem CPF ainda ativo e cogitou ter cidadania do Brasil
Imagem - Secretário de prefeitura fez declaração antes de matar filhos com tiro na cabeça: 'Papai ama muito'

Secretário de prefeitura fez declaração antes de matar filhos com tiro na cabeça: 'Papai ama muito'
Imagem - Marido e filhas são presos pelo assassinato de servidora pública

Marido e filhas são presos pelo assassinato de servidora pública

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona