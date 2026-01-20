Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FGC começa a pagar quem tem dinheiro no Banco Master; veja como fazer pedido

Cobertura tem limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 13:41

Banco master
Banco master Crédito: Reprodução

Os investidores e correntistas do Banco Master já podem solicitar o ressarcimento garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O pagamento começou nesta segunda-feira (19), após o envio da lista oficial de credores pelo liquidante da instituição financeira.

De acordo com o balanço divulgado pelo próprio fundo, cerca de 600 mil credores já fizeram a solicitação, sendo que aproximadamente 400 mil concluíram todo o processo. A estimativa é que 800 mil pessoas e empresas tenham direito à garantia.

O FGC calcula que o valor total a ser pago em indenizações será de R$ 40,6 bilhões, ligeiramente abaixo da projeção inicial de R$ 41,3 bilhões. O número de beneficiários também foi revisado para baixo: antes, a expectativa era de até 1,6 milhão de credores.

Veja como solicitar resgate no Banco Master

Veja como solicitar resgate por Reprodução
Veja como solicitar resgate por Reprodução
Veja como solicitar resgate por Reprodução
1 de 3
Veja como solicitar resgate por Reprodução

Como funciona a garantia do FGC

O Fundo Garantidor de Créditos é uma associação privada, sem fins lucrativos, que integra o Sistema Financeiro Nacional. Na prática, atua como um seguro para depósitos e investimentos, oferecendo proteção em casos de intervenção ou liquidação de bancos.

A cobertura do FGC é limitada a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, incluindo o valor aplicado e os rendimentos acumulados até a data da liquidação.

Por que o pagamento não é imediato

Apesar da garantia, o ressarcimento não ocorre automaticamente. O processo só é iniciado após o envio, pelo liquidante, da relação completa de credores e valores devidos. Com essas informações consolidadas, o FGC libera o acesso aos pedidos.

Segundo o fundo, nas operações mais recentes, o intervalo entre a decretação da liquidação e o pagamento variou entre 14 e 40 dias.

No caso do Banco Master, o aplicativo para solicitação foi liberado no sábado (17), permitindo que os credores informem a conta bancária, realizem a validação biométrica e enviem documentos, quando necessário.

Após a assinatura do termo de solicitação, a liberação do valor costuma ocorrer em até 48 horas úteis, desde que os dados estejam corretos.

Como solicitar o ressarcimento

Para pessoas físicas, o pedido deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo do FGC, disponível para Android e iOS. Já as pessoas jurídicas devem acessar o site da instituição.

Segundo o FGC, no aplicativo é possível verificar se a instituição está em regime especial decretado pelo Banco Central e acompanhar todas as etapas do pedido.

"No aplicativo do FGC, você pode conferir as instituições em regime especial decretado pelo Banco Central e se já é possível solicitar o pagamento de garantia, além de receber notificações para acompanhar o seu pedido", informou o fundo.

Passo a passo para pessoas físicas:

Baixar o aplicativo do FGC e realizar o cadastro com nome completo, CPF e data de nascimento;

Solicitar o pagamento da garantia, opção liberada após o envio da lista de credores pelo liquidante;

Informar uma conta bancária de titularidade própria, realizar a validação biométrica e enviar os documentos solicitados.

Para empresas, o representante legal deve fazer a solicitação pelo Portal do Investidor. Após o preenchimento, o FGC envia um e-mail com as orientações.

"O pagamento é feito por transferência para uma conta-corrente ou poupança, de mesmo CNPJ, em nome da empresa", informa o FGC.

Nos casos de inventário ou espólio, o fundo trata diretamente com os beneficiários, sem possibilidade de solicitação pelo aplicativo.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail atendimento.credores@fgc.org.br.

Atenção ao limite da cobertura

Valores acima de R$ 250 mil não são garantidos pelo FGC. O montante que ultrapassar esse limite permanece vinculado ao processo de liquidação do Banco Master. Nessa situação, o investidor passa a integrar a massa falida como credor quirografário, sem garantia de ressarcimento.

O que levou à liquidação do Banco Master

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro do ano passado, após concluir que a instituição não tinha mais condições de operar.

A medida encerrou as atividades do banco e transferiu a administração para um liquidante, responsável por organizar o pagamento dos credores conforme a ordem prevista em lei. Com a liquidação, o Banco Master deixou de integrar o sistema financeiro nacional.

Antes disso, a instituição já enfrentava dificuldades financeiras, impulsionadas pelo alto custo de captação e por investimentos considerados arriscados, como a emissão de CDBs que ofereciam rentabilidade de até 40% acima da média do mercado.

O presidente do banco, Daniel Vorcaro, foi preso em uma operação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de fraudes financeiras. As investigações apontam que o banco teria emitido cerca de R$ 50 bilhões em CDBs, prometendo juros elevados sem comprovar liquidez suficiente para honrar os títulos.

Tentativas de venda da instituição, incluindo negociações com o BRB, acabaram canceladas em meio a questionamentos e falta de transparência. Com a liquidação, qualquer tratativa de compra foi automaticamente interrompida.

Tags:

Banco Master

Mais recentes

Imagem - FGC começa a pagar que tem dinheiro no Banco Master; veja como fazer pedido

FGC começa a pagar que tem dinheiro no Banco Master; veja como fazer pedido
Imagem - Usado por traficante, pitbull avança em policiais e é morto a tiros

Usado por traficante, pitbull avança em policiais e é morto a tiros
Imagem - Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital
01

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva
03

Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva

Imagem - Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador
04

Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador