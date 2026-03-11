Resultado da Dupla Sena 2935, desta terça-feira (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de março de 2026 às 19:30
O concurso de nº 2935 do jogo lotérico Dupla Sena será sorteado na noite desta quarta-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio total será de R$ 4,5 milhões.
Os números sorteados serão divulgados a partir das 21h.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem duas chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer.
Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). O valor das apostas variam entres R$ 3,00 e R$ 15 mil.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).