Polícia indicia e pede prisão de donos de academia onde aluna morreu após passar mal na piscina

Inquérito aponta possível liberação de gases tóxicos e quatro pessoas seguem internadas

  Foto do(a) author(a) Carol Neves
  Foto do(a) author(a) Estadão

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:35

Juliana Bassetto passou mal e morreu
Juliana Bassetto passou mal e morreu Crédito: Reprodução

O indiciamento dos três sócios da academia C4 Gym, em São Lucas, na zona leste de São Paulo, foi confirmado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (11). Eles vão responder por homicídio após a morte da professora Juliana Bassetto, de 27 anos, ocorrida depois de um mal-estar durante aula de natação realizada no último sábado (7).

De acordo com as investigações, a principal suspeita é de que frequentadores da piscina tenham sido expostos a gases tóxicos formados durante a limpeza do espaço. Além da professora, outras quatro pessoas que participaram da atividade precisaram de atendimento médico e permanecem hospitalizadas.

Os empresários César Bertolo Cruz, Celso Bertolo Cruz e Cezar Miquelof Terração prestaram depoimento à polícia ao longo do dia. Até o momento, eles não se manifestaram publicamente sobre o caso.  

Casal passou mal após entrar em piscina

Casal passou mal após entrar em piscina
Casal passou mal após entrar em piscina por Reprodução
Casal passou mal após entrar em piscina por Reprodução
Casal passou mal após entrar em piscina por Reprodução/TV Globo
Casal passou mal após entrar em piscina por Reprodução/TV Globo
1 de 5
Casal passou mal após entrar em piscina por Reprodução

Segundo o delegado Alexandre Bento, responsável pelo inquérito no 42º Distrito Policial, além de falhas no atendimento às vítimas, houve tentativa de alterar a situação do local após o ocorrido. "No mesmo momento em que os médicos declaravam o óbito de Juliana em um hospital no ABC Paulista, um dos sócios orientava um funcionário a comparecer à empresa a fim de tentar dissipar os gases e descaracterizar a cena do crime", afirmou o delegado no pedido de indiciamento enviado ao Ministério Público.

A manipulação dos produtos utilizados na piscina era realizada por um funcionário sem formação técnica específica para a função. Em depoimento, Severino Silva, de 43 anos, afirmou que recebia instruções dos próprios proprietários sobre quais produtos usar e em quais quantidades, por meio de mensagens enviadas pelo celular.

A polícia ainda aguarda a conclusão de exames periciais, incluindo o laudo necroscópico da vítima e análises químicas da água e dos produtos utilizados, que devem confirmar oficialmente a causa das intoxicações e da morte.

A hipótese mais provável é que tenha ocorrido combinação inadequada de substâncias à base de cloro, seja entre marcas diferentes ou com produtos incompatíveis, provocando reação química tóxica.

O relatório policial aponta ainda que "Os relatos colhidos indicam a inadequação na utilização de cloro em quantidades excessivas, por pessoas sem habilitação profissional ou conhecimento técnico, empregada de forma consciente e deliberada pelos sócios da empresa C4 Gym, visando exclusivamente à vantagem financeira (lucro)".

Ainda conforme a investigação, após o incidente os responsáveis não teriam prestado auxílio às vítimas e teriam priorizado o fechamento do estabelecimento.

"Pelo contrário, buscaram preservar a empresa e dificultar as investigações, na medida em que simplesmente orientaram os funcionários a fecharem a empresa e deixarem o local", registra o delegado.

O documento acrescenta que, ao não contratar profissionais qualificados para o manejo dos produtos químicos, os empresários assumiram o risco de um desfecho fatal ao priorizar a redução de custos operacionais.

Caso leva autoridades a investigar funcionamento da rede

Após o episódio, o Ministério Público de São Paulo abriu inquérito civil para analisar a situação das academias que operam sob a marca C4 Gym no estado. A rede funciona por meio de franquias.

A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo busca verificar se unidades estariam em funcionamento sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que certifica o cumprimento das exigências de segurança contra incêndio e pânico.

O promotor Marcus Vinicius Monteiro dos Santos solicitou à empresa uma relação completa das unidades, identificação dos franqueados e esclarecimentos sobre a regularidade das operações.

Em nota, o MP informou que "Segundo informações preliminares constantes da portaria, a empresa opera por meio de sistema de franquias, havendo indícios de que algumas unidades funcionariam sem o devido AVCB".

A unidade onde ocorreu o caso acabou interditada pela Subprefeitura de Vila Prudente, que apontou problemas de segurança e ausência de licença de funcionamento. Também foi constatada a existência de dois CNPJs vinculados ao endereço.

Conforme destacou o delegado responsável pelo caso, "É uma situação nebulosa. Há dois CNPJs no local. Um apresenta e o outro não".

As investigações seguem em andamento.

