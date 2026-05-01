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ACM Neto se solidariza com família de criança morta a tiros no Engenho Velho da Federação

Davi Luiz, de 11 anos, foi baleado dentro de casa no Engelho Velho da Federação

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:10

Ex-prefeito de Salvador ACM Neto
Ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Sora Maia/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) se solidarizou nesta sexta-feira (1º) com a família de Davi Luiz, de 11 anos, morto a tiros no Engenho Velho da Federação enquanto estava dormindo. Ele lamentou o caso, alertou para a crise de violência que assola a Bahia e defendeu uma apuração rigorosa.

"Como pai de três filhos, eu simplesmente não consigo imaginar a dor que essa família está sentindo agora. Minha solidariedade aos pais, familiares e amigos de Davi Luiz. Que Deus conforte o coração de todos e ajude essa família a atravessar um momento tão duro", declarou.

Davi morreu após ser baleado dentro de casa

Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
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Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução

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"Não dá para ler uma notícia como essa sem sentir um aperto no coração, sem se colocar no lugar do pai, da mãe e da família que perdeu, de forma tão brutal, um menino que tinha uma vida inteira pela frente. E também é impossível não pensar em tantas famílias das periferias que vivem tentando proteger seus filhos em meio ao medo, aos confrontos e à violência que invadiram a rotina de muita gente de bem que só quer viver em paz", acrescentou Neto.

O ex-prefeito também defendeu rigor, transparência e responsabilidade na investigação do caso. "A sociedade precisa saber de onde partiram os tiros, o que aconteceu de fato e quem deve responder por essa morte. Mas uma coisa já está clara: uma criança perder a vida dentro da própria casa mostra que a violência passou de todos os limites na Bahia", frisou.

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