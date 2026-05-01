VIOLÊNCIA

ACM Neto se solidariza com família de criança morta a tiros no Engenho Velho da Federação

Davi Luiz, de 11 anos, foi baleado dentro de casa no Engelho Velho da Federação

Pombo Correio

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:10

Ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Sora Maia/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) se solidarizou nesta sexta-feira (1º) com a família de Davi Luiz, de 11 anos, morto a tiros no Engenho Velho da Federação enquanto estava dormindo. Ele lamentou o caso, alertou para a crise de violência que assola a Bahia e defendeu uma apuração rigorosa.

"Como pai de três filhos, eu simplesmente não consigo imaginar a dor que essa família está sentindo agora. Minha solidariedade aos pais, familiares e amigos de Davi Luiz. Que Deus conforte o coração de todos e ajude essa família a atravessar um momento tão duro", declarou.

Davi morreu após ser baleado dentro de casa 1 de 4

"Não dá para ler uma notícia como essa sem sentir um aperto no coração, sem se colocar no lugar do pai, da mãe e da família que perdeu, de forma tão brutal, um menino que tinha uma vida inteira pela frente. E também é impossível não pensar em tantas famílias das periferias que vivem tentando proteger seus filhos em meio ao medo, aos confrontos e à violência que invadiram a rotina de muita gente de bem que só quer viver em paz", acrescentou Neto.