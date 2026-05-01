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'Sorriso permanecerá vivo nos corredores', diz escola após morte de menino de 11 anos em ação policial

Criança e tia foram baleadas dentro de casa no Engelho Velho da Federação

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:34

Davi morreu após ser baleado dentro de casa
Davi morreu após ser baleado dentro de casa Crédito: Reprodução

A escola municipal onde Davi Luiz, de 11 anos, estudava publicou uma nota de pesar após a morte do menino em uma ação policial em Salvador. Ele e a tia foram baleados dentro de casa, no bairro do Engenho Velho da Federação, na madrugada desta sexta-feira (1º). A mulher permanece internada. 

"Há lembranças que nem o tempo, nem a saudade, podem apagar. O sorriso do Davi Luiz permanecerá vivo nos corredores de nossa escola e em nossos corações. Pedimos a Deus que conforte a todos", escreveu a Escola Municipal Iacy Vaz Fagundes, localizada no bairro onde a operação ocorreu. 

"Neste momento de luto, unimos nossos pensamentos e orações à família e aos amigos. Que sua luz e alegria sejam a força necessária para enfrentar este momento difícil", acrescentou. 

Davi morreu após ser baleado dentro de casa

Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
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Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução

Segundo informações da TV Bahia, equipes da Polícia Militar realizavam rondas por volta das 00h30 nas localidades conhecidas como Lajinha e Forno, na Baixa da Égua, quando teriam se deparado com homens armados comercializando drogas. A partir daí, houve troca de tiros entre os policiais e o grupo.

Familiares relataram que o menino e a tia estavam dentro de casa quando o imóvel teria sido invadido por homens armados, no momento em que ocorria o tiroteio na área externa. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), a ocorrência foi registrada durante patrulhamento de equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), com apoio de unidades do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME).

A corporação afirma que os agentes foram recebidos a tiros por suspeitos, que fugiram entrando em residências da região. Na sequência da ação, segundo a PM, novas trocas de tiros ocorreram durante a varredura dos imóveis. Ao final da intervenção, dois suspeitos foram localizados feridos após resistência armada e um terceiro acabou preso.

A PM também informou a apreensão de três pistolas, incluindo armas nos calibres .380 e 9mm, uma delas com numeração raspada, além de carregadores e munições. Também foram recolhidas porções de cocaína e maconha, dinheiro em espécie, celulares e outros materiais relacionados ao tráfico. 

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