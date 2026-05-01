SALVADOR

'Sorriso permanecerá vivo nos corredores', diz escola após morte de menino de 11 anos em ação policial

Criança e tia foram baleadas dentro de casa no Engelho Velho da Federação

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:34

Davi morreu após ser baleado dentro de casa Crédito: Reprodução

A escola municipal onde Davi Luiz, de 11 anos, estudava publicou uma nota de pesar após a morte do menino em uma ação policial em Salvador. Ele e a tia foram baleados dentro de casa, no bairro do Engenho Velho da Federação, na madrugada desta sexta-feira (1º). A mulher permanece internada.

"Há lembranças que nem o tempo, nem a saudade, podem apagar. O sorriso do Davi Luiz permanecerá vivo nos corredores de nossa escola e em nossos corações. Pedimos a Deus que conforte a todos", escreveu a Escola Municipal Iacy Vaz Fagundes, localizada no bairro onde a operação ocorreu.

"Neste momento de luto, unimos nossos pensamentos e orações à família e aos amigos. Que sua luz e alegria sejam a força necessária para enfrentar este momento difícil", acrescentou.

Davi morreu após ser baleado dentro de casa 1 de 4

Segundo informações da TV Bahia, equipes da Polícia Militar realizavam rondas por volta das 00h30 nas localidades conhecidas como Lajinha e Forno, na Baixa da Égua, quando teriam se deparado com homens armados comercializando drogas. A partir daí, houve troca de tiros entre os policiais e o grupo.

Familiares relataram que o menino e a tia estavam dentro de casa quando o imóvel teria sido invadido por homens armados, no momento em que ocorria o tiroteio na área externa. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), a ocorrência foi registrada durante patrulhamento de equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), com apoio de unidades do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME).



A corporação afirma que os agentes foram recebidos a tiros por suspeitos, que fugiram entrando em residências da região. Na sequência da ação, segundo a PM, novas trocas de tiros ocorreram durante a varredura dos imóveis. Ao final da intervenção, dois suspeitos foram localizados feridos após resistência armada e um terceiro acabou preso.