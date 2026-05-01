Acidente com quatro veículos provoca incêndio e interdita a BR-116 na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:56
Um acidente envolvendo quatro veículos, sendo que um deles transportava produto inflamável, foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (1º), na BR-116, na Bahia. A colisão provocou a interdição total da via na altura do km 714, na cidade de Manoel Vitorino, no centro sul do estado.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para prestar assistência no local do acidente e, até esta publicação, não havia informado se há registro de feridos.
Imagens registradas por quem passava no local que o incêndio destruiu veículos e interditou totalmente a pista. Este texto será atualizado assim que houver novas informações.