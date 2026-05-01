GRAVE

Acidente com quatro veículos provoca incêndio e interdita a BR-116 na Bahia

PRF foi acionada para prestar assistência no local

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:56

Acidente foi registrado no centro-sul do estado Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo quatro veículos, sendo que um deles transportava produto inflamável, foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (1º), na BR-116, na Bahia. A colisão provocou a interdição total da via na altura do km 714, na cidade de Manoel Vitorino, no centro sul do estado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para prestar assistência no local do acidente e, até esta publicação, não havia informado se há registro de feridos.