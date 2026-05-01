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Arena esportiva é inaugurada em Salvador após investimento de R$ 500 mil

Equipamento foi entregue pela prefeitura nesta sexta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 16:07

Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana
Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Foi inaugurada nesta sexta-feira (1º) a nova arena esportiva de Jaguaripe I, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. A antiga quadra foi transformada, ampliando as opções de prática esportiva e lazer na região, após investimento de mais de R$ 500 mil. 

Com a nova estrutura, a capital baiana chega à marca de 98 arenas esportivas implantadas na cidade. O local, que antes era um grande campo de chão batido, passou por obras de requalificação que incluíram a implantação de grama sintética, alambrado e sistema de iluminação com 36 projetores de LED, permitindo a utilização também no período noturno.

Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana

Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana por Valter Pontes / Secom PMS
Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana por Valter Pontes / Secom PMS
Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana por Valter Pontes / Secom PMS
Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana por Valter Pontes / Secom PMS
Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana por Valter Pontes / Secom PMS
Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana por Valter Pontes / Secom PMS
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Nova arena esportiva inaugurada na capital baiana por Valter Pontes / Secom PMS

Durante a cerimônia de entrega, nesta sexta (1º), o prefeito Bruno Reis ressaltou a importância do esporte na formação de crianças e jovens e lembrou o papel social das arenas nos bairros.

“O esporte ensina disciplina, foco, respeito e trabalho em equipe. Mesmo para aqueles que não se tornam atletas profissionais, os aprendizados adquiridos aqui servem para toda a vida. Quando um jovem de uma comunidade chega ao futebol profissional, ele se torna exemplo e inspiração para outros. Por isso, investimos tanto em espaços como esse”, afirmou.

Outras 30 arenas estão previstas para serem inauguradas pelo prefeito nos próximos meses. Durante o ato, o gestor também lembrou que será implantada uma escola municipal na localidade. Atualmente, o espaço também abriga uma escolinha de futebol organizada por moradores, que atende crianças da região.

Com informações da Prefeitura de Salvador. 

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